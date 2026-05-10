B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Un nou cutremur a fost înregistrat în România. Ce intensitate a avut și unde a fost simțit

Un nou cutremur a fost înregistrat în România. Ce intensitate a avut și unde a fost simțit

Iulia Petcu
10 mai 2026, 12:29
Un nou cutremur a fost înregistrat în România. Ce intensitate a avut și unde a fost simțit
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Unde și când s-a produs seismul
  2. Ce orașe s-au aflat în apropierea epicentrului
  3. Cum arată activitatea seismică din ultimele luni

Un cutremur slab a fost înregistrat în noaptea de sâmbătă spre duminică în zona seismică Vrancea, confirmând activitatea tectonică obișnuită din această regiune. Seismul a avut loc în județul Buzău și a fost monitorizat de specialiștii în fizica pământului.

Unde și când s-a produs seismul

Evenimentul s-a produs la ora 01:50, având o magnitudine de 3,6 pe scara Richter. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut o intensitate redusă și a fost resimțit slab la suprafață.

Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 130 de kilometri, ceea ce a contribuit la diminuarea efectelor resimțite la nivelul solului. Epicentrul a fost localizat într-o zonă apropiată de mai multe orașe importante din centrul și estul țării, relatează Adevărul.

Ce orașe s-au aflat în apropierea epicentrului

Zona afectată de proximitatea epicentrului include localități precum Brașov, Sfântu Gheorghe, Buzău și Ploiești, dar și Focșani și Târgoviște. Distanțele față de aceste orașe variază între aproximativ 50 și 80 de kilometri.

Deși a fost un cutremur de mică intensitate, autoritățile continuă monitorizarea activității seismice din regiune, cunoscută pentru frecvența ridicată a mișcărilor tectonice.

Cum arată activitatea seismică din ultimele luni

De la începutul lunii mai, România a înregistrat șase cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,6. Activitatea seismică rămâne relativ constantă, fără evenimente majore în această perioadă.

Cel mai puternic cutremur din 2026 s-a produs pe 26 februarie, tot în zona Vrancea, având o magnitudine de 4,5 pe scara Richter, fără a provoca pagube semnificative.

Tags:
Citește și...
Captură de peste 21.000 de țigarete la Calafat după un control de tip blitz în trafic. Unde au fost găsite pachetele (FOTO)
Știri Locale
Captură de peste 21.000 de țigarete la Calafat după un control de tip blitz în trafic. Unde au fost găsite pachetele (FOTO)
Alunecare de teren în Vaslui, trei locuințe au rămas izolate. Ce au găsit echipele de intervenție la fața locului (FOTO)
Știri Locale
Alunecare de teren în Vaslui, trei locuințe au rămas izolate. Ce au găsit echipele de intervenție la fața locului (FOTO)
Scurgere de gaze și trafic blocat complet pe Șoseaua Berceni din Capitală. Când revine alimentarea pentru clienții afectați (VIDEO)
Știri Locale
Scurgere de gaze și trafic blocat complet pe Șoseaua Berceni din Capitală. Când revine alimentarea pentru clienții afectați (VIDEO)
Primăria Capitalei a început ofensiva împotriva zgomotului din Centrul Vechi. Ce amenzi au primit localurile care nu au respectat liniștea publică
Știri Locale
Primăria Capitalei a început ofensiva împotriva zgomotului din Centrul Vechi. Ce amenzi au primit localurile care nu au respectat liniștea publică
Un deținut condamnat pentru viol a evadat / UPDATE: Bărbatul a fost împușcat mortal de polițiști, după ce nu s-a supus somațiilor
Știri Locale
Un deținut condamnat pentru viol a evadat / UPDATE: Bărbatul a fost împușcat mortal de polițiști, după ce nu s-a supus somațiilor
Act criminal pe o stradă din Piatra Neamț. Două autoturisme au fost incendiate cu premeditare (VIDEO)
Știri Locale
Act criminal pe o stradă din Piatra Neamț. Două autoturisme au fost incendiate cu premeditare (VIDEO)
Tragedie în Vrancea: Un copil de 4 ani a fost găsit mort într-o baltă, la circa o oră după ce mama sa îl dăduse dispărut
Știri Locale
Tragedie în Vrancea: Un copil de 4 ani a fost găsit mort într-o baltă, la circa o oră după ce mama sa îl dăduse dispărut
Craiova: Un copil de 1 an și 4 luni, aflat la bunici, a murit. Cum s-a produs tragedia
Știri Locale
Craiova: Un copil de 1 an și 4 luni, aflat la bunici, a murit. Cum s-a produs tragedia
Jaf ca în filme la o benzinărie din Galați. Metoda ingenioasă prin care hoții au dat lovitura fără să fie filmați
Știri Locale
Jaf ca în filme la o benzinărie din Galați. Metoda ingenioasă prin care hoții au dat lovitura fără să fie filmați
Tragedie la Breaza: Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul
Știri Locale
Tragedie la Breaza: Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul
Ultima oră
12:36 - Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
12:33 - Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
12:32 - Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
12:20 - România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
12:03 - Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
11:59 - Rusul din Slatina, expulzat din România, în centrul unor acuzații grave. Avea pregătire în domeniul nuclear. Ce au mai descoperit procurorii
11:40 - Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
11:34 - Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
11:33 - Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă