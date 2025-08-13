O explozie produsă marți într-o locuință din Letea Veche, județul Bacău, a rănit grav patru persoane, dintre care doi adulți se află în stare gravă, potrivit , care citează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Cuprins:

Detalii despre incident și victime

Care a fost intervenția echipajelor de urgență

Care este starea victimelor și ce măsuri s-au luat

Potrivit IGSU, în urma exploziei au rezultat patru victime, dintre care două cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, iar alte două, printre care și un minor cu arsuri pe aproximativ 25% din suprafața corpului.

Explozia a avut loc în cursul zilei de astăzi, în Bacău, iar cauzele urmează să fie stabilite de autorități.

La fața locului au acționat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

IGSU a precizat că incendiul generat de explozie a fost stins în totalitate.

au fost preluate rapid de echipajele medicale și transportate la pentru a li se oferi îngrijiri de specialitate.

Reprezentanții Inspectoratului au transmis că „în funcție de evoluția stării pacienților, suntem pregătiți să efectuăm transferuri către alte unități medicale”.

De asemenea, „Departamentul pentru Situații de Urgență se află în permanentă legătură cu Ministerul Sănătății pentru coordonarea intervenției și a măsurilor necesare” , potrivit sursei citate.