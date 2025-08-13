B1 Inregistrari!
O explozie puternică a avut loc într-o locuință din Letea Veche, județul Bacău. Patru persoane, printre care un minor, au suferit arsuri grave

Răzvan Adrian
13 aug. 2025, 18:01
Sursa Foto: Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania

O explozie produsă marți într-o locuință din Letea Veche, județul Bacău, a rănit grav patru persoane, dintre care doi adulți se află în stare gravă, potrivit Agerpres, care citează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Cuprins:

  • Detalii despre incident și victime
  • Care a fost intervenția echipajelor de urgență
  • Care este starea victimelor și ce măsuri s-au luat

Detalii despre incident și victime

Potrivit IGSU, în urma exploziei au rezultat patru victime, dintre care două cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, iar alte două, printre care și un minor cu arsuri pe aproximativ 25% din suprafața corpului.

Explozia a avut loc în cursul zilei de astăzi, în Bacău, iar cauzele urmează să fie stabilite de autorități.

Care a fost intervenția echipajelor de urgență

La fața locului au acționat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

IGSU a precizat că incendiul generat de explozie a fost stins în totalitate.

Care este starea victimelor și ce măsuri s-au luat

Victimele au fost preluate rapid de echipajele medicale și transportate la spital pentru a li se oferi îngrijiri de specialitate.

Reprezentanții Inspectoratului au transmis că „în funcție de evoluția stării pacienților, suntem pregătiți să efectuăm transferuri către alte unități medicale”.

De asemenea, „Departamentul pentru Situații de Urgență se află în permanentă legătură cu Ministerul Sănătății pentru coordonarea intervenției și a măsurilor necesare” , potrivit sursei citate.

