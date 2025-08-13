B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Doi minori au ajuns la spital după ce au mâncat un sandviș cumpărat de pe stradă

Doi minori au ajuns la spital după ce au mâncat un sandviș cumpărat de pe stradă

Selen Osmanoglu
13 aug. 2025, 12:38
Doi minori au ajuns la spital după ce au mâncat un sandviș cumpărat de pe stradă
Sursa Foto: Freepik

Doi minori au ajuns luni seară la spital cu simptome de botulism, după ce au mâncat un sandviș cumpărat de la un vânzător ambulant din Diamante, Italia. Numărul total al persoanelor afectate a ajuns la 19, iar două dintre acestea și-au pierdut viața.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Mai multe cazuri de botulism

Ce s-a întâmplat

Cei doi pacienți s-au prezentat la Spitalul Annunziata din Cosenza. Acolo au prezentat simptome de botulism.

Din fericire, starea lor nu era una gravă, însă medicii au decis să îi interneze pe cei doi minori în secția de Pediatrie pentru supraveghere, scrie publicaţia la Repubblica, citată de Observator.

Minorii mâncaseră un sandviș preparat de Giuseppe Santonocito, proprietarul unei rulote parcate pe faleza din Diamante, în provincia Cosenza.

Mai multe cazuri de botulism

În acest moment, 17 persoane se află internate la spitalul din Cosenza. Cinci dintre ele sunt în stare gravă, la terapie intensivă. Alte două persoane sunt tratate în spitale din Napoli.

De asemenea, Institutul Superior de Sănătate a confirmat încă patru cazuri de botulism.

Cele două persoane care și-au pierdut viața din cauza botulismului sunt Luigi Di Sarno, 52 de ani, din Cercola (Napoli) și Tamara D’Acunto, 45 de ani, din Diamante.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Geantă de 100.000 de euro, găsită de un taximetrist. Ce a făcut cu ea și reacția proprietarei
Externe
Geantă de 100.000 de euro, găsită de un taximetrist. Ce a făcut cu ea și reacția proprietarei
Brazilia: Deflagrație la o fabrică de explozibili. Nouă persoane, date dispărute
Externe
Brazilia: Deflagrație la o fabrică de explozibili. Nouă persoane, date dispărute
Trupele ruse au avansat „fără echipament” pe frontul de est din Ucraina. Reacția lui Zelenski
Externe
Trupele ruse au avansat „fără echipament” pe frontul de est din Ucraina. Reacția lui Zelenski
Netanyahu: Israelul va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza
Externe
Netanyahu: Israelul va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza
Raportul anual al SUA acuză deteriorarea libertății de exprimare în Europa. Critici și acuzații de aliniere la politica lui Trump
Externe
Raportul anual al SUA acuză deteriorarea libertății de exprimare în Europa. Critici și acuzații de aliniere la politica lui Trump
Tragedie în Portugalia! Bărbat sufocat mortal, după ce soția sa obeză a căzut peste el. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Tragedie în Portugalia! Bărbat sufocat mortal, după ce soția sa obeză a căzut peste el. Cum s-a petrecut incidentul
Hoții care au spart vila lui Brad Pitt, prinși de poliție. Cum s-a întâmplat totul
Externe
Hoții care au spart vila lui Brad Pitt, prinși de poliție. Cum s-a întâmplat totul
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Externe
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Externe
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români
Externe
Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români
Ultima oră
13:27 - Noi beneficii ale consumului de ciocolată. Descoperire surprinzătoare făcută de experții în sănătate
13:15 - Ministrul Nazare: Am creat o nouă formulă de taxare a companiilor multinaționale. Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune (VIDEO)
13:15 - Vacanță de coșmar în Turcia. Ce nereguli a sesizat o româncă la hotelul de 5 stele la care a fost cazată
13:08 - Marisa Paloma, implicată într-un accident rutier: „Am trecut printr-o criză existențială”
12:59 - Jador, incident după un spectacol în Giurgiu. Cum s-a scuzat în fața fanilor: „Nu vreau să-mi fac probleme nici mie, nici nimănui”
12:45 - Recomandări pentru o vacanță reușită în Dubai. Ce trebuie să știe un turist înainte de călătorie
12:34 - A fost prins deținutul evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Unde se ascundea bărbatul
12:33 - Ionuț Pucheanu (PSD): Guvernul, în loc să taie otova de la primării, mai bine s-ar ocupa de agenții și numărul de angajați ai ministerelor (VIDEO)
12:17 - Daliana Răducan și Răzvan Simion: „Suntem pregătiți să devenim părinți”. Cum se înțelege soția prezentatorului cu fiica acestuia
12:01 - Dan Negru: „Îmi plac călătoriile. Banii se întorc, anii nu”