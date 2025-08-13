Doi minori au ajuns la spital după ce au mâncat un sandviș cumpărat de pe stradă

Doi minori au ajuns luni seară la cu simptome de , după ce au mâncat un sandviș cumpărat de la un vânzător ambulant din Diamante, Italia. Numărul total al persoanelor afectate a ajuns la 19, iar două dintre acestea și-au pierdut viața.

Cei doi pacienți s-au prezentat la Spitalul Annunziata din Cosenza. Acolo au prezentat simptome de botulism.

Din fericire, starea lor nu era una gravă, însă medicii au decis să îi interneze pe cei doi minori în secția de Pediatrie pentru supraveghere, scrie publicaţia la Repubblica, citată de .

Minorii mâncaseră un sandviș preparat de Giuseppe Santonocito, proprietarul unei rulote parcate pe faleza din Diamante, în provincia Cosenza.

Mai multe cazuri de botulism

În acest moment, 17 persoane se află internate la spitalul din Cosenza. Cinci dintre ele sunt în stare gravă, la terapie intensivă. Alte două persoane sunt tratate în spitale din Napoli.

De asemenea, Institutul Superior de Sănătate a confirmat încă patru cazuri de botulism.

Cele două persoane care și-au pierdut viața din cauza botulismului sunt Luigi Di Sarno, 52 de ani, din Cercola (Napoli) și Tamara D’Acunto, 45 de ani, din Diamante.