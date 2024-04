O nouă atracție turistică în județul Timiș. „E un proiect unic”

Un va fi transformat într-o atracție pentru turiști și localnici, într-o comună din județul Timiș. Atracția turistică va fi realizată în cadrul unui proiect de amenajare a unui muzeu al aviației.

Aeronava este veche de 40 de ani

Avionul „Fokker 100″ a fost adus pe aerodromul de la Șiria, fiind vizibil de la drumul spre Cetatea Șiria. A fost transportat printr-un proces impresionant în urmă cu câteva zile. Corpul fără aripi al aeronavei a fost adus pe un trailer special până în localitatea Șiria, iar duminică au sosit și aripile, care sunt în curs de reasamblare pe corpul avionului, potrivit

Aeronava a fost fabricată în Olanda în anul 1981 și a fost utilizată anterior de către un operator din România. Cu toate acestea, a fost retrasă din uz de mai mulți ani. În viitor, planurile includ deschiderea unui muzeu, completând astfel atracțiile existente de la Șiria, unde deja sunt expuse un IAR 93 și un MIG 21.

Aeronava va deveni un restaurant

Primarul comunei Șiria, Velentin Bot, a declarat că a fost achiziționat de către proprietarii aerodromului, care doresc să-l transforme într-un restaurant, ca parte a unui proiect mai amplu de amenajare a unui muzeu al aviației.

Comandantul aerodromului, Dan Cojocaru, care este și co-proprietar al bazei, a spus că aeronava a fost cumpărată din România, fiind retrasă din uz de mai mulți ani.

„Vom păstra aceeași ușă originală, bineînțeles, va fi o terasă pe care va urca lumea pe scară. Avionul va fi la 2,20 metru înălțime, sub partea de bot va fi bucătăria la vedere și un lift care va urca băutura și mâncarea sus în restaurant. E un proiect unic. Nu pot să zic că am văzut undeva România și l-am copiat. Afară am văzut în Germania, în Cehia am văzut, dar niciodată nu mă gândeam că o să reușim să achiziționăm la Șiria, un avion de asemenea anvergură”, a declarat Dan Cojocaru.