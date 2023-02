Sibiul, criticat de un ziarist german: „La doar 30 de kilometri de orașul cu centrul renovat costisitor se află așezările sărace ale romilor”

Jurnalistul Martin Kolozs a criticat aspru Sibiul într-o publicație catolică din Germania, după ce a vizitat două sate din județul Sibiu, situate în apropierea orașului de pe Cibin. Acesta a subliniat că „la doar treizeci de kilometri de orașul cu centrul său renovat costisitor și zonele economice vibrante se află așezările sărace ale romilor”, sugerând că autoritățile nu protejează minoritățile, notează

Toți sunt egali, dar unii sunt mai egali decât alții

Publicația catolică „Die Tagespost” a publicat un articol unde Sibiul este în prim-plan. Jurnalistul Martin Kolozs, care a vizitat satele Marpod și Hosman, la invitația unei organizații de asistență socială, a făcut o comparație între orașul de pe Cibin, pe care l-a numit „un centru al sașilor transilvăneni”, metropolă vizitată de zeci de șefi de stat în anul 2019, și satele de la marginea lui unde trăiesc, în sărăcie și nevăzute de autorități, comunitățile de romi.

„La puțin peste o oră de zbor de la Viena se află Sibiu. Metropola românească este încă un centru al sașilor transilvăneni și a fost în anul 2007 una dintre Capitalele Culturale Europene, precum și gazda a 27 de șefi de stat și de guvern ai Uniunii Europene în 2019.

Se poate spune că Hermannstadt, cum este numit Sibiul în germană, se află în atenția și responsabilitatea comunității europene, ale cărei valori de bază includ respectul față de demnitatea umană și protecția minorităților. Cu toate acestea, așa cum a scris deja autorul englez George Orwell în Ferma animalelor: Toți sunt egali, dar unii sunt mai egali decât alții”, a scris jurnalistul.

Mai multe case abandonate sau în paragină

Acesta a mai relatat faptul că s-a aflat în județul Sibiu pentru a afla mai multe despre comunitățile rome și despre analfabetism, foamete și șomaj, nu doar din cifrele unor statistici.

„La doar treizeci de kilometri, în spatele graniței orașului Sibiu, cu centrul său renovat costisitor și minuțios și zonele sale economice vibrante, unde și-au stabilit sediile mari companii germane și austriece, se află așezările sărace și mahalalele romilor. Am fost invitat aici de o organizație socială creștină pentru a-mi face o idee despre ce înseamnă analfabetismul, alcoolismul, violența fizică și sexuală, foamea și șomajul nu numai în cifrele unei statistici, ci și care sunt consecințele imediate ale acestora, din cauza unor nedreptăți sociale, mai ales pentru copii”, se arată în articol.

Jurnalistul a fost, mai întâi, la Marpod, unde trăiesc câteva sute de oameni. Strada principală din localitate, plină de gropi, nu a trecut neobservată. Despre case, el scrie că sunt „abandonate sau în paragină”, iar biserica „închisă de mult timp”.

„În spatele locului de joacă domnește o liniște îngrozitoare. Sunt foarte puțini oameni afară și cei puțini pe care îi întâlnesc poartă sticle de alcool cu ei și se uită urât”, a scris jurnalistul.

Mireasa avea doar 12 ani, iar logodnicul ei avea 10 ani

Jurnalistul a scris și despre copiii romi care se căsătoresc la vârste fragede. Aflat la Hosman, la centrul social ce are peste 130 de beneficiari, a avut ocazia să afle mai multe despre comunitatea minoritară de aici.

„Am avut ocazia să vizităm o familie de etnie romă. Trăiau zece persoane într-o cameră de doar nouă metri pătrați. Tatăl și copiii se înghesuiau într-un pat murdar, în timp ce mama stătea lângă ușă cu un bebeluș în brațe.

Mirosea a haine umede și a transpirație. În afară de o mică masă și un cuptor vechi, nu aveau mobilier. Am început să plâng privindu-i pe copiii care dormeau. Ce vârstă are ea?, am vrut să știu despre o fată care tocmai s-a trezit și m-a privit nesigur. Zece ani, au spus ei, dar ea era la fel de mare ca un copil de patru ani.

Mi-au explicat, mai târziu, că este așa din cauza malnutriției. Și m-am gândit la sfânta Maică Tereza din Calcutta, care a spus odată: Dacă nu poți hrăni o sută de oameni, hrănește doar unul. Apoi am fost invitați într-o casă din apropiere, unde a avut loc o petrecere de logodnă în seara precedentă.

Mireasa avea doar 12 ani, iar logodnicul ei avea 10 ani. Fata tânără nu părea fericită, dar s-a forțat să zâmbească ușor și a asigurat (fără credibilitate) că totul este în regulă. A fost îmbrățișată de sora ei de 20 de ani, care a fost, de asemenea, căsătorită la această vârstă și a născut opt copii”, a mai scris jurnalistul.

Soluții, propuse de ziaristul german

Ziaristul a adăugat că, fără îndoială, este nevoie de mai mult ajutor pentru a pune capăt sărăciei pe care a văzut-o vizitând comunitățile de romi din Sibiu.

„Este nevoie de mai mult decât acești sfinți moderni ai vieții cotidiene pentru a pune capăt nevoii acute, așa cum am întâlnit-o în așezările de romi din jurul Sibiului, România.

Este nevoie de o acțiune atât de puternică și hotărâtă din partea tuturor oamenilor care își consideră valorile de bază iubirea aproapelui, precum și de un plan pe termen lung din partea tuturor responsabililor politici, referitor la cum să abordeze cu respect și într-un mod durabil minoritățile”, se mai arată în articol, citat de