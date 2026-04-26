Acasa » Știri Locale » Șarpe găsit în compartimentul motor al unei mașini din Tulcea. Avertismentul jandarmilor: „Verificați periodic autoturismele”

Ana Beatrice
26 apr. 2026, 20:15
Sursă Foto: Captură Video - Jandarmeria Tulcea
Cuprins
  1. Șarpe scos de jandarmi din motorul unui autoturism
  2. Ce trebuie să faci dacă te întâlnești cu un șarpe

Descoperire neașteptată! Un șarpe de aproximativ 1,5 metri a fost găsit ascuns în compartimentul motor al unui autoturism. Jandarmii au intervenit rapid și l-au capturat în siguranță, potrivit informațiilor transmise Jandarmeria Tulcea.

Șarpe scos de jandarmi din motorul unui autoturism

Un apel la 112 a pus jandarmii din Tulcea pe jar, după ce un localnic din Malcoci a semnalat prezența unui șarpe. Ajunși rapid la fața locului, jandarmii au descoperit reptila, lungă de aproximativ 1,5 metri. Aceasta era ascunsă în compartimentul motor al unui autoturism, în zona grilei de aerisire.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar șarpele a fost capturat în siguranță și eliberat ulterior în mediul natural. Din fericire, nimeni nu a fost pus în pericol, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Tulcea într-o postare pe pagina de Facebook.

Ce trebuie să faci dacă te întâlnești cu un șarpe

Reprezentanții Jandarmeriei Tulcea vin cu o serie de recomandări clare pentru astfel de situații.

„ Evitați să vă apropiați sau să încercați capturarea reptilelor pe cont propriu;

Păstrați distanța si apelați numărul unic de urgență 112 în astfel de situații;

Verificați periodic zonele din jurul locuinței și autoturismele staționate mai mult timp.”, se mai arată în postarea acestora.

