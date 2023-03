Teo Milea, pianistul care a cântat în Comandamentul NATO, concert în premieră la Oradea

Teo Milea, primul pianist invitat în forțăreața Camandamentului NATO să susțină un concert, a bucurat în premieră oamenii din Oradea cu muzica sa.

Pianistul a cântat în premieră la Oradea

Teo Milea a mărturisit că pentru el bucuria rămâne aceeași dacă e invitat să cânte pentru două persoane sau pentru două mii de persoane și că fiecare ieșire în fața publicului reprezintă o realizare pentru el.

„Bucuros să fiu pentru prima dată în fața voastră și să vă cânt din inimă muzica mea”, a spus pianistul Teo Milea cu prilejul concertului susținut la Palatul Baroc din Oradea, la FIX Makerspace.

Artistul a avut parte de un pian aparte la concert

În cadrul concertului din Oradea, Teo Milea a avut ocazia de a cânta la un pian al cărui număr de exemplare realizate este de aproximativ 300 de instrumente pe an.

Este vorba despre un pian Bösendorfer care poartă numele unuia dintre cei mai vechi și apreciați producători de piane din lume. Compania a fost înființata în 1828 iar în 1839 a devenit furnizorul oficial de piane pentru curtea Împăratului Austriei, primind titlul de “Imperial and Royal Piano Purveyor to the Court”. Ignaz Bösendorfer a fost primul artizan de piane din istorie căruia i s-a acordat acest titlu.

Cine este Teo Milea

Teo Milea s-a născut în Arad, acolo unde a început să studieze pianul, la Liceul de Muzică „Sabin Drăgoi“. Apoi s-a mutat la oraș, în Timișoara, unde a tocit pianele Facultății de Muzică pe perioada universității și mai apoi a masteratului.

„Primii 20 de ani în jurului pianului i-am investit pregătindu-mă și concertând în zona muzicii clasice. În anii finali ai facultății și pe perioada masteratului am început să cochetez și cu alte genuri muzicale, cum ar fi pop, rock sau smooth jazz”, a spus artistul.

Teo Milea este primul pianist din istoria competiției realizate de postul național de radio tv canadian CBC, iar românul a reușit, la votul publicului să câștige «Popular Vote»-ul, terminând competiția în top 4.