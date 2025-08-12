B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Trafic de cocaină descoperit în Neamț. Un cetățean portughez a fost reținut după o operațiune a DIICOT-ului

Trafic de cocaină descoperit în Neamț. Un cetățean portughez a fost reținut după o operațiune a DIICOT-ului

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 17:51
Trafic de cocaină descoperit în Neamț. Un cetățean portughez a fost reținut după o operațiune a DIICOT-ului
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Anchetatorii DIICOT au oprit un transport important de droguri după ce suspectul, un bărbat de 60 de ani din Portugalia, ar fi introdus în România un kilogram de cocaină, o parte din marfă fiind deja pregătită pentru vânzare.

Cuprins:

  • Cum a fost prins portughezul
  • Captură de sute de grame în flagrant

Cum a fost prins portughezul

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism -Biroul Teritorial Neamț au transmis că au reținut un cetățean portughez în vârstă de 60 de ani, acuzat de trafic de droguri de mare risc și introducere în țară a acestora.

Ancheta a arătat că, în aprilie 2025, bărbatul ar fi adus în România aproximativ un kilogram de cocaină, având intenția de a o vinde în județele Vaslui, Neamț și Iași.

Captură de sute de grame în flagrant

Pe 11 august 2025, suspectul a fost prins în flagrant în municipiul Roman, având asupra sa aproximativ 360 de grame de cocaină pregătite pentru vânzare.

Astăzi, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Neamț, cerând arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

„Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, potrivit comunicatului DIICOT, citat de către Observator.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Pensionarii care nu vor plăti CASS în 2025, deși primesc peste 3.000 lei lunar. Vești bune pentru o parte dintre seniori
Eveniment
Pensionarii care nu vor plăti CASS în 2025, deși primesc peste 3.000 lei lunar. Vești bune pentru o parte dintre seniori
Federaţia Pensionarilor avertizează: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private, nicidecum viitorii pensionari
Eveniment
Federaţia Pensionarilor avertizează: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private, nicidecum viitorii pensionari
Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile
„Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
Externe
„Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
Român blocat în Grecia, cu cheia încuiată în portbagaj și soția nervoasă, cere ajutor pe Facebook: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Eveniment
Român blocat în Grecia, cu cheia încuiată în portbagaj și soția nervoasă, cere ajutor pe Facebook: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Victor Ponta acuză scăderea veniturilor cu 7.8%. Ce spune fostul premier
Politică
Victor Ponta acuză scăderea veniturilor cu 7.8%. Ce spune fostul premier
Un român a încetat din viață în incendiile de vegetație din Spania. Unde se afla când l-au surprins flăcările
Eveniment
Un român a încetat din viață în incendiile de vegetație din Spania. Unde se afla când l-au surprins flăcările
Cum au schimbat aplicațiile mobile comportamentul jucătorului modern?
Eveniment
Cum au schimbat aplicațiile mobile comportamentul jucătorului modern?
Alertă medicală la Spitalul Floreasca: Alți patru pacienți au fost confirmați cu Candida auris. Ce măsuri au fost impuse
Eveniment
Alertă medicală la Spitalul Floreasca: Alți patru pacienți au fost confirmați cu Candida auris. Ce măsuri au fost impuse
Alertă pe litoral. De ce nu mai au voie turiștii să se scalde în mare
Eveniment
Alertă pe litoral. De ce nu mai au voie turiștii să se scalde în mare
Ultima oră
17:59 - Pensionarii care nu vor plăti CASS în 2025, deși primesc peste 3.000 lei lunar. Vești bune pentru o parte dintre seniori
17:47 - Caz ȘOCANT! Un bărbat a acoperit cadavrul iubitei lui și l-a ținut acasă timp de doi ani!
17:46 - Federaţia Pensionarilor avertizează: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private, nicidecum viitorii pensionari
17:24 - China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
17:09 - Siegfried Mureșan critică agresiunea hibridă a Moscovei asupra Republicii Moldova. „Rusia nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene”, consideră europarlamentarul
17:08 - Adrian Veștea: Reforma trebuie susținută din teritoriu, nu doar de la centru
17:08 - Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi usturătoare
17:07 - Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”
16:56 - Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile
16:41 - „Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google