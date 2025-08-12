Anchetatorii DIICOT au oprit un transport important de droguri după ce suspectul, un bărbat de 60 de ani din Portugalia, ar fi introdus în România un kilogram de cocaină, o parte din marfă fiind deja pregătită pentru vânzare.

Cum a fost prins portughezul

Captură de sute de grame în flagrant

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism -Biroul Teritorial Neamț au transmis că au reținut un cetățean în vârstă de 60 de ani, acuzat de de droguri de mare risc și introducere în țară a acestora.

Ancheta a arătat că, în aprilie 2025, bărbatul ar fi adus în România aproximativ un kilogram de cocaină, având intenția de a o vinde în județele Vaslui, Neamț și Iași.

Pe 11 august 2025, suspectul a fost prins în flagrant în municipiul Roman, având asupra sa aproximativ 360 de grame de cocaină pregătite pentru vânzare.

Astăzi, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Neamț, cerând arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

„Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, potrivit , citat de către Observator.