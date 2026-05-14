B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » 14 mai, ziua Sfântului Isidor. Povestea cutremurătoare a mucenicului din Alexandria

14 mai, ziua Sfântului Isidor. Povestea cutremurătoare a mucenicului din Alexandria

Traian Avarvarei
14 mai 2026, 10:04
14 mai, ziua Sfântului Isidor. Povestea cutremurătoare a mucenicului din Alexandria
Sfântul Isidor. Sursa foto: Doxologia
Cuprins
  1. Sfântul Isidor a vorbit despre Iisus chiar și după ce i-a fost tăiată limba
  2. Lui Isidor i s-a tăiat capul pentru că n-a vrut să se lepede de Dumnezeu

Pe 14 mai, în calendarul creștin ortodox este pomenit Sfântul Mucenic Isidor, cel care și-a pierdut viața pentru că nu a vrut să se lepede de Hristos.

Sfântul Isidor a vorbit despre Iisus chiar și după ce i-a fost tăiată limba

Sfântul Isidor s-a născut în Alexandria, în timpul împăratului roman Deciu (249-251). El trăia în post și rugăciune și, pentru vitejia sa, a fost înscris în oaste și rânduit în ceata lui Numerian.

Din porunca împăratului, toți cei care-L cinsteau pe Hristos au fost puși să se închine zeilor păgâni. Isidor a refuzat în ciuda bătăilor și terorii îndurate și a continuat să se închine la Iisus. Când superiorii săi din armată i-au tăiat limba ca pedeapsă, Isidor a continuat să vorbească despre Iisus în chip miraculos.

Lui Isidor i s-a tăiat capul pentru că n-a vrut să se lepede de Dumnezeu

Când a văzut acest lucru, voievodul, cuprinzându-se de spaimă, a căzut la pământ și a rămas el mut. Bolnav de ură, el a scris pe o foaie ca lui Isidor să i se taie capul.

„Și mergea Sfântul Isidor bucurându-se, mergând înainte la junghierea sa, ca un mielușel fără de prihană. Deci, căutând spre cer cu luminoasă față și cu ochii veseli, grăia: ”Sfinte Stăpâne, mulțumesc Ție că mă primești pe mine acum, cu bunăvoirea Ta, întru locașurile Tale și în locurile cele de odihnă””, relatează Doxologia.

După ce i-a fost tăiat capul, trupul lui Isidor a fost aruncat spre mâncarea câinilor, dar niște credincioși l-au recuperat și l-au pus taină într-un mormânt.

Mai târziu, Mironia, o creștina bogată din Efes, i-a mutat trupul în alt loc. După oprirea persecuției lui Deciu, ea a construit o biserică peste moaștele lui Isidor, iar bolnavii mergeau acolo și se rugau pentru însănătoșire.

Tags:
Citește și...
Tensiuni în Biserica Catolică. Vaticanul ameninţă cu excomunicarea un grup catolic rebel
Externe
Tensiuni în Biserica Catolică. Vaticanul ameninţă cu excomunicarea un grup catolic rebel
Calendar ortodox 13 mai 2026. Ce sfânt este sărbătorit astăzi de credincioșii ortodocși și ce rugăciune se rostește
calendar religios
Calendar ortodox 13 mai 2026. Ce sfânt este sărbătorit astăzi de credincioșii ortodocși și ce rugăciune se rostește
12 mai, Sfântul Ioan Valahul. Chinurile prin care a trecut tânărul născut în Oltenia pentru a-și păstra credința
calendar religios
12 mai, Sfântul Ioan Valahul. Chinurile prin care a trecut tânărul născut în Oltenia pentru a-și păstra credința
Calendar ortodox 11 mai 2026: Ce sfinți sunt prăznuiți astăzi și cui trebuie să spui „La mulți ani”
calendar religios
Calendar ortodox 11 mai 2026: Ce sfinți sunt prăznuiți astăzi și cui trebuie să spui „La mulți ani”
8 mai, pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Află cine a fost „apostolul iubirii”
calendar religios
8 mai, pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Află cine a fost „apostolul iubirii”
7 mai, ziua în care Biserica amintește de apariția miraculoasă a Sfintei Cruci pe cer
calendar religios
7 mai, ziua în care Biserica amintește de apariția miraculoasă a Sfintei Cruci pe cer
Sfântul și Dreptul Iov, pomenit pe 6 mai. Povestea biblică a răbdării și credinței în fața suferinței
calendar religios
Sfântul și Dreptul Iov, pomenit pe 6 mai. Povestea biblică a răbdării și credinței în fața suferinței
5 mai în calendarul ortodox: Sfânta Matrona de la Hurezi și alți mari sfinți, cinstiți de credincioși
calendar religios
5 mai în calendarul ortodox: Sfânta Matrona de la Hurezi și alți mari sfinți, cinstiți de credincioși
Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars, pomenită pe 4 mai. Povestea tinerei care a ales moartea pentru credință
calendar religios
Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars, pomenită pe 4 mai. Povestea tinerei care a ales moartea pentru credință
Sfântul Irodion, prăznuit pe 3 mai. Povestea uluitoare a moaștelor care au fost ascunse de ochii lumii la Mănăstirea Lainici
calendar religios
Sfântul Irodion, prăznuit pe 3 mai. Povestea uluitoare a moaștelor care au fost ascunse de ochii lumii la Mănăstirea Lainici
Ultima oră
13:18 - (VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
13:11 - Mihai Sturzu, despre despărțirile care i-au schimbat viața: Am trăit durerea supremă, dar îi sunt recunoscător lui Dumnezeu
13:09 - S-a aflat secretul filmului care se va lansa peste 100 de ani. De ce este ținut într-un seif?
12:42 - Băsescu: S-a răsuflat Mesia Georgescu și s-a inventat Mesia Bolojan
12:40 - Sentință controversată la Iași: Judecătorii au acceptat relația unui bărbat de 35 de ani cu o minoră
12:24 - Mircea Dinescu ironizează Guvernul în versuri. Pamflet acid după datele economice anunțate de INS. „Pe butucul Bolojan se taie gâtul societății de consum”
12:12 - Alba: Doi minori, reținuți pentru viol. Victima e o fată de 13 ani (VIDEO)
12:11 - Adevărul despre palma primită de Macron în avion. Totul ar fi pornit de la mesajele președintelui către o actriță celebră
12:09 - Dispută între Adrian Câciu și Oana Gheorghiu după concertul Metallica la Arena Națională. Schimb de replici pe social-media
11:51 - Președintele Consiliului Fiscal: E impropriu să vorbim despre dezastru economic după datele INS / Explicațiile lui Daniel Dăianu