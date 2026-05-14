Mihai Sturzu, despre despărțirile care i-au schimbat viața: Am trăit durerea supremă, dar îi sunt recunoscător lui Dumnezeu

Traian Avarvarei
14 mai 2026, 13:11
Pilotul Mihai Sturzu, fost cântăreț în trupa HI-Q. Sursa foto: Captură video - Unica
Cuprins
  1. Mihai Sturzu: Au fost două despărțiri foarte dureroase
  2. Mihai Sturzu: În momentele intens emoționale se activează niște programe

Pilotul Mihai Sturzu, fost cântăreț în trupa HI-Q, a vorbit despre despărțirile dureroase din viața sa, procesul său de introspecție și cum descoperă lucruri noi despre el chiar și acum, la 46 de ani.

Mihai Sturzu: Au fost două despărțiri foarte dureroase

„Amândouă au fost două despărțiri foarte dureroase pentru mine, două finaluri de relație romantică foarte dure. (…)

Eu am trăit, mi se pare, durerea supremă: să știi sigur că iubești foarte mult pe cineva și persoana te iubește și, uite, cât de mult rău poți să faci fără să vrei. (…)

În același timp, la finalul acestei arderi ale mele, eu am găsit exact ce căutam. Și eu sunt super recunoscător lui Dumnezeu”, a spus Mihai Sturzu, pentru Unica.

Chiar dacă nu a depășit greutățile complet, e recunoscător pentru ce a devenit în acest proces: „Acum, sigur că e o perioadă mai grea… Dar sigur știu exact cine sunt și mi se pare un mare câștig al vieții mele, chiar dacă am 46 de ani”.

Mihai Sturzu: În momentele intens emoționale se activează niște programe

Acesta a mai povestit că în momentele intense din viață, reacțiile sale au fost influențate de tipare formate în copilărie. „E foarte interesant, pentru că mi-am dat seama că, în continuare, deși am 46 de ani, în anumite momente intens emoționale se activează niște programe, ca un soft, ca un pilot automat, care a fost scris acolo când eu aveam un an sau doi, sau trei…”.

