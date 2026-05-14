Mircea Dinescu ironizează Guvernul în versuri. Pamflet acid după datele economice anunțate de INS. „Pe butucul Bolojan se taie gâtul societății de consum”

14 mai 2026, 12:24
Sursă foto: Facebook/Mircea Dinescu
Cuprins
  1. Datele INS și pamfletul lui Mircea Dinescu
  2. Economia, în recul pentru al doilea trimestru consecutiv
  3. Inflația a urcat la 10,7%, iar scumpirile lovesc puternic

Poetul Mircea Dinescu a publicat un pamflet în versuri pe Facebook, în care atacă dur actuala guvernare, inspirat de cele mai recente date economice prezentate de Institutul Național de Statistică. În text, acesta face referire directă la premierul Ilie Bolojan și la președintele Nicușor Dan, criticând scumpirile și degradarea nivelului de trai.

Datele INS și pamfletul lui Mircea Dinescu

„O, de-am avea și noi precum maghiarii
miniștri care știu să dea din buci
să țopăie pînă le cad șalvarii
c-au pus capitalismul pe butuci.
Că pe butucul Bolojan se taie
gîtul societății de consum,
că pute socialismul a pîrnaie
și a căruță părăsită-n drum.
Și bietul Nicușor cu pași lunatici
mutat de-o doamnă pare un colet.
Decît înțepenit în matematici
mai bine făcea școala de balet,
mai bine juca sîrba și bătuta,
bătu-v-ar Domnu de neisprăviți,
că în curînd n-o să ajungă suta
să cumperi un pachet de biscuiți.”, scrie Mircea Dinescu.

Economia, în recul pentru al doilea trimestru consecutiv

Reacția poetului vine după ce INS a anunțat că Produsul Intern Brut al României a scăzut în primul trimestru din 2026 cu 0,2% față de trimestrul anterior, după o scădere de 2% în ultimul trimestru din 2025.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, economia s-a redus cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier, confirmând două trimestre consecutive de contracție economică.

Inflația a urcat la 10,7%, iar scumpirile lovesc puternic

Tot potrivit datelor INS, rata anuală a inflației a ajuns în aprilie 2026 la 10,7%. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la servicii, cu 13,04%, urmate de mărfurile nealimentare, cu 12,02%, și alimentele, cu 7,39%.

Energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, combustibilii cu 15,65%, iar motorina cu 32,68%. La alimente, printre cele mai mari creșteri s-au remarcat cacao și cafeaua, ouăle, carnea de bovine, fructele proaspete și pâinea.

