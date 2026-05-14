Doi adolescenți din Cetatea de Baltă, județul Alba, au fost reținuți 24 de ore sub acuzația de viol asupra unui minor. Victima e o fată de 13 ani.

Minori reținuți pentru viol

Băieții au 14, respectiv 16 ani. Ei au fost reținuți de agenții de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj.

„Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 13 mai 2026, cei doi ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia, într-un imobil nelocuit de pe raza localității Cetatea de Baltă”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean

Cercetările continuă sub acuzația de viol săvârșit asupra unui minor. Adolescenții urmează să fie prezentați, joi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru a fi dispuse măsurile legale.