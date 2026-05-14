B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alba: Doi minori, reținuți pentru viol. Victima e o fată de 13 ani (VIDEO)

Alba: Doi minori, reținuți pentru viol. Victima e o fată de 13 ani (VIDEO)

Traian Avarvarei
14 mai 2026, 12:12
Alba: Doi minori, reținuți pentru viol. Victima e o fată de 13 ani (VIDEO)
Doi minori din Alba, reținuți pentru viol. Sursa foto: Captură video - Poliția Română

Doi adolescenți din Cetatea de Baltă, județul Alba, au fost reținuți 24 de ore sub acuzația de viol asupra unui minor. Victima e o fată de 13 ani.

Minori reținuți pentru viol

Băieții au 14, respectiv 16 ani. Ei au fost reținuți de agenții de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj.

„Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 13 mai 2026, cei doi ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia, într-un imobil nelocuit de pe raza localității Cetatea de Baltă”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba.

Cercetările continuă sub acuzația de viol săvârșit asupra unui minor. Adolescenții urmează să fie prezentați, joi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru a fi dispuse măsurile legale.

Tags:
Citește și...
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Politică
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Sentință controversată la Iași: Judecătorii au acceptat relația unui bărbat de 35 de ani cu o minoră
Eveniment
Sentință controversată la Iași: Judecătorii au acceptat relația unui bărbat de 35 de ani cu o minoră
Percheziții pentru achiziții suspecte la Complexul Energetic Oltenia. Au fost ridicate acte și echipamente
Eveniment
Percheziții pentru achiziții suspecte la Complexul Energetic Oltenia. Au fost ridicate acte și echipamente
România și Polonia, în cursa pentru trupele americane retrase din Germania. Bucureștiul vrea o prezență militară permanentă a SUA pe flancul estic al NATO
Eveniment
România și Polonia, în cursa pentru trupele americane retrase din Germania. Bucureștiul vrea o prezență militară permanentă a SUA pe flancul estic al NATO
Incident bizar cu o ambulanță în Arad. Reacția primarului: „Îți vine să nu mai faci nimic în orașul ăsta” (VIDEO)
Eveniment
Incident bizar cu o ambulanță în Arad. Reacția primarului: „Îți vine să nu mai faci nimic în orașul ăsta” (VIDEO)
Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorului Constanța, a fost păcălit cu biletele la concertul Metallica: „S-au dovedit a fi false”
Eveniment
Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorului Constanța, a fost păcălit cu biletele la concertul Metallica: „S-au dovedit a fi false”
Intervenție de amploare după ce un incendiu a izbucnit la un depozit din Ilfov
Eveniment
Intervenție de amploare după ce un incendiu a izbucnit la un depozit din Ilfov
Mihai Savin Președintele Autorității Vamale Române a fost a fost reținut de procurori într-un dosar de corupție
Eveniment
Mihai Savin Președintele Autorității Vamale Române a fost a fost reținut de procurori într-un dosar de corupție
Leguma din supermarket recomandată de Mihaela Bilic. Ajută digestia, ține de foame și are foarte puține calorii: „Merge cu orice”
Eveniment
Leguma din supermarket recomandată de Mihaela Bilic. Ajută digestia, ține de foame și are foarte puține calorii: „Merge cu orice”
O lucrare realizată de Constantin Brâncuși va fi scoasă la licitație. Ce poveste ascunde figurina Le Crocodile
Eveniment
O lucrare realizată de Constantin Brâncuși va fi scoasă la licitație. Ce poveste ascunde figurina Le Crocodile
Ultima oră
13:37 - Schimbare majoră pe piața muncii datorită IA: Meseriile care devin esențiale în noua eră industrială
13:18 - (VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
13:11 - Mihai Sturzu, despre despărțirile care i-au schimbat viața: Am trăit durerea supremă, dar îi sunt recunoscător lui Dumnezeu
13:09 - S-a aflat secretul filmului care se va lansa peste 100 de ani. De ce este ținut într-un seif?
12:42 - Băsescu: S-a răsuflat Mesia Georgescu și s-a inventat Mesia Bolojan
12:40 - Sentință controversată la Iași: Judecătorii au acceptat relația unui bărbat de 35 de ani cu o minoră
12:24 - Mircea Dinescu ironizează Guvernul în versuri. Pamflet acid după datele economice anunțate de INS. „Pe butucul Bolojan se taie gâtul societății de consum”
12:11 - Adevărul despre palma primită de Macron în avion. Totul ar fi pornit de la mesajele președintelui către o actriță celebră
12:09 - Dispută între Adrian Câciu și Oana Gheorghiu după concertul Metallica la Arena Națională. Schimb de replici pe social-media
11:51 - Președintele Consiliului Fiscal: E impropriu să vorbim despre dezastru economic după datele INS / Explicațiile lui Daniel Dăianu