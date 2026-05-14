Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a declarat că înțelege „lupta politică”, dar consideră că este „impropriu despre dezastru economic” după datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS) despre și . Dăianu a punctat că alternativa la măsurile de austeritate luate anul trecut pentru reducerea deficitului bugetar ar fi fost tăierea veniturilor populației, așa cum s-a întâmplat în timpul crizei din 2008 – 2009.

Dăianu: Este prețul pe care trebuie să-l plătim

„Cei care fac această caracterizare economiei românești nu înțeleg că de fapt avem de-a face cu prețul ajustării fiscal-bugetare. Deci nu poți să menții nivelul de trai al cetățenilor români când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, a fost foarte mare, am avut o creștere sub 1% din PIB, deci, este prețul pe care trebuie să-l plătim. Nu dorim să-l plătim, dar trebuie să-l plătim pentru a diminua deficitul bugetar”, a declarat Daniel Dăianu, pentru

Dăianu: Ar fi existat o alternativă

Președintele Consiliului Fiscal a precizat apoi că alternativa la măsurile fiscale de anul trecut ar fi fost tăierea veniturilor populației: „Ar ar fi existat o alternativă. Să fie tăiate veniturile oamenilor, așa cum s-a întâmplat într-un episod precedent de corecție fiscal-bugetară, când au fost tăiate venituri nominale ale oameni în mod drastic și într-adevăr s-a realizat o corecție importantă. Atunci s-a ajuns la un deficit bugetar mic, în jur de 1%, și deficitul de cont curent a fost foarte mic. În 2013-2014 corecția a fost masivă, masivă, dar s-a realizat printr-un procedeu rar întâlnit în lume. Și eu nu știu dacă mai era posibil din punct de vedere politic să se recurgă la un asemenea procedeu”.