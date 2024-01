Alina Bădic, despre prima Lună Nouă din an: Este un fel de avanpremieră a ceea ce urmează în 2024. Vine cu o infuzie energetică incredibilă (VIDEO)

Luna Nouă de pe 11 ianuarie, prima din acest an, este un fel de avanpremieră a ceea ce urmează în 2024 și vine cu o infuzie energetică incredibilă, a declarat astrologul Alina Bădic, realizatoarea emisiunii „ ”, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Alina Bădic, pe B1 TV, despre prima Lună Nouă din an

Ea a vorbit despre momentul interesant în care ne aflăm.

„Foarte interesant, chiar o Lună Nouă, și prima Lună Nouă din an, dar ce este cel mai interesant este contextul astral pe care are loc această Lună Nouă. Ea este specială pentru că are loc pe al treilea decan de Capricorn și pentru că acolo se găsește și Pluto, Pluto care din 2008 până pe 20 ianuarie 2024, când va părăsi acest semn, chiar dacă mai revine puține la sfârșitul anului, a scos din noi, practic, cele mai întunecate lucruri”, a declarat Alina Bădic.

Lună Nouă din an vine cu o infuzie energetică incredibilă

„Oricât de puri am crede noi că suntem, cu toții avem și o latură puțin mai delicat de înțeles, o latură mai neagră, să spunem așa, mai întunecată, și acest Pluto în Capricorn, din 2008, a lucrat cu aceste straturi întunecate pe care cu toții le-am avut, le-a răscolit, iar acum această Lună Nouă este un fel de avanpremieră a ceea ce urmează în 2024, fiind și prima Lună Nouă din an, ea vine cu o infuzie energetică incredibilă. Zilele acestea oricum deja s-a intrat pe această vibrație deosebită”, a adăugat astrologul.

„Este și zi portal, de asemenea, 11 ianuarie. Toată perioada 11 ianuarie – 25 ianuarie este o perioadă-portal (…). Toată luna este foarte dinamică din punct de vedere al începuturilor”, a mai spus Alina Bădic.