Alexandru Ciucu este deranjat de declarațiile făcute recent de Alina Sorescu, catalogând spusele artistei drept un nou atac nejustificat la adresa sa.

Alexandru Ciucu este deranjat de declarațiile fostei soții. De unde a porni dispută dintre cei doi

Conflictul a reizbucnit după ce artista a explicat de ce nu și-a invitat fostul soț la petrecerea fiicei lor, Raisa. t pe designer că folosește sărbătorile și zilele de naștere doar pentru a poza într-un tată model, în timp ce realitatea din spatele camerelor ar fi cu totul alta.

„Nu e cazul să facem petreceri împreună, am suferit prea mult eu și fetele, ca să jucăm în continuare într-o piesă de teatru fără sfârșit. Deja a făcut un obicei din a se folosi de prilejuri de zile de naștere și de sărbători, când pozează de fiecare dată cu un buchet de flori în brațe în omul care nu a fost vreodată, doar pentru a primi atenție și a fi totul cum vrea el. Când de fapt ar trebui să fie vorba despre copil. Are libertatea pe care și-a dorit-o, îmi doresc să mă lase în pace. Respectăm hotărârea instanței privind programul fetelor și atât”, a spus Alina Sorescu recent.

Cum a reacționat designerul acuzațiilor

Alexandru Ciucu s-a arătat profund afectat de aceste afirmații, precizând că nu înțelege motivul acestor acuzații. El a punctat faptul că încearcă să își vadă de viață și de familie în liniște, dar consideră necesar să răspundă acuzațiilor.

„Nu înțeleg acest nou atac. Nu am vorbit urât despre nimeni, nu am zis nimic nimănui. Încerc să mă bucur de viață, de copii, de părinți și de pace. Sunt însă un om educat, iar copiii noștri trebuie să aibă și un exemplu despre cum poți răspunde cu demnitate și cu bun-simț unor declarații defăimătoare. Îmi iubesc copiii până la Dumnezeu și nu i-aș desparți niciodată de mama lor, așa cum susține ea. Dar nici de tatăl lor nu le poate desparți nimeni. Avem un program de vizită inegal. Atât de inegal, încât fetele stau cu mine, adunat, aproximativ o lună, din primele șase luni ale acestui an. În celelalte 5 luni, stau cu mama lor. Iar distanțarea asta se simte”, a declarat Alexandru Ciucu pentru Click.

Cum se justifică designerul

Alexandru Ciucu a făcut publice sumele pe care le plătește lunar pentru întreținerea copiilor. Acesta a menționat că, pe lângă pensia alimentară, se dedică total fetelor atunci când acestea se află în grija lui.

„Plătesc lunar o pensie de întreținere de 7.500 de lei, începând din februarie 2022, și mă ocup cu drag de creșterea fetelor, atunci când sunt la mine. Le răsfăț cât pot, dar în limitele bunului-simț. Când sunt la mine, mă dedic exclusiv lor și activităților pe care le avem de făcut împreună. Postez ocazional cu Rai și Caro, pentru că le iubesc și sunt mândru de ele. Sunt sfătuite, însă, să nu zâmbească în poze, ca lumea să nu vadă că ele sunt fericite și când sunt la mine”, a mai spus Alexandru Ciucu pentru .