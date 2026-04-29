Prințul și Prințesa de Wales au ales o fotografie de familie pentru a marca aniversarea a 15 ani de căsătorie. Imaginea i-a surprins într-un cadru relaxat, în timpul vacanței de Paște, alături de cei trei copii și de câinele familiei.

Cum au ales să celebreze momentul

Portretul publicat pe rețelele de socializare îi arată pe William și Catherine întinși pe iarbă, zâmbind într-o atmosferă informală. Alături de ei apar prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, într-o imagine realizată în Cornwall, anunță .

Fotografia poartă semnătura lui Matt Porteous și a fost însoțită de un mesaj scurt, plus un emoji în formă de inimă. „Sărbătorim 15 ani de căsătorie”, au transmis cei doi în descrierea postării.

Cum a început povestea lor

și Catherine s-au căsătorit în 2011, la Abația Westminster din Londra, într-o ceremonie urmărită de un public uriaș din întreaga lume. Evenimentul a devenit unul dintre cele mai vizionate momente regale ale ultimelor decenii.

Cei doi s-au cunoscut în perioada studiilor la Universitatea din St Andrews, unde relația lor a început discret. După nuntă, primii ani de căsnicie i-au petrecut în Anglesey.

Acolo, prințul William a urmat cursuri de pilotaj pentru a deveni pilot de căutare și salvare în cadrul RAF. Experiența pare să fi rămas una importantă pentru actualul moștenitor al coroanei.

Ce a spus William despre acea perioadă

În timpul unei vizite recente, prințul de Wales a vorbit cu nostalgie despre anii petrecuți la bază. „Mi-a plăcut foarte mult perioada petrecută aici. A fost foarte distractiv… Îmi lipsește. Îmi lipsește meseria, îmi lipsește camaraderia”, le-a spus el studenților, potrivit Digi24.

Tot atunci, a adăugat și un sfat pentru tinerii aflați la început de drum. „Timpul petrecut aici va trece repede, asta e problema. Veți privi înapoi cu amintiri plăcute”, a spus el.