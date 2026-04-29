Claudia Pătrășcanu a obținut o victorie importantă în fața magistraților, după ce procesul deschis de fosta ei soacră s-a încheiat.

De ce a fost dată în judecată Claudia Pătrășcanu

Conflictul dintre și familia fostului ei soț durează de ani de zile, însă de data aceasta miza a fost un proces de răspundere delictuală. Rodica Bădălău a susținut în fața legii că fosta ei noră a defăimat-o prin declarațiile făcute în spațiul public.

Mama lui Gabi Bădălău a cerut despăgubiri și scuze oficiale, însă judecătorii nu au considerat cererile sale întemeiate, oferindu-i câștig de cauză cântăreței.

Ce prevede decizia oficială prin care Claudia Pătrășcanu a obținut dreptatea

După ce prima instanță i-a respins cererea, Rodica Bădălău a recurs la apel. Totuși, Portalul Instanțelor de Judecată a publicat recent soluția prin care se arată clar că pretențiile fostei soacre au fost respinse ca fiind nefondate.

Potrivit , mai mult, instanța a luat act de faptul că artista va solicita recuperarea cheltuielilor de judecată pe cale separată.

Iată ce se arată în soluția pronunțată de magistrații Tribunalului Constanța:

„Soluția pe scurt: DOSAR nr.11907/212/2024 DECIS 29.04.2026 Respinge, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta Bădălău Rodica împotriva S.C. nr.4358/27.03.2025 pronunţată de Judecătoria Constanţa.. Ia act de manifestarea de voinţă a intimatei pârâte, în sensul că solicită acordarea cheltuielilor de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Constanţa. Pronunţată azi, 29.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Ce căi de atac mai are familia Bădălău în mânecă

Deși decizia de astăzi este o lovitură pentru familia Bădălău, Rodica Bădălău mai are la dispoziție o ultimă cale de atac, și anume recursul, în termen de 30 de zile.