„Zeița de la Montreal” continuă să impresioneze printr-o formă fizică de invidiat și . Nadia Comăneci rămâne un reper al disciplinei și echilibrului, demonstrând că un stil de viață bine construit face diferența pe termen lung. Mereu în mișcare, între SUA, România și alte colțuri ale lumii, fosta mare campioană nu face compromisuri când vine vorba de sport.

„Mă mișc, zilnic, 30-40 de minute. Chiar și când sunt plecată, fac acest lucru. Caut ca hotelul unde stau să aibă sală de sport, iar în caz contrar, pentru că nu tot timpul am găsit și această facilitate, improvizez de fiecare dată ceva, în cameră”, a declarata acesta, notează fanatik.ro.

Acordă o atenție deosebită alimentației și alegerilor pe care le face zi de zi. Dimineața începe cu un mic dejun echilibrat, care include suc de portocale proaspăt stors, cafea cu lapte, iaurt, pâine integrală prăjită, curcan și brânză. Această combinație îi asigură aportul necesar de energie pentru întreaga zi. Pe parcursul zilei, preferă mese ușoare, bazate pe pește, humus și salate. Stilul său alimentar simplu și bine organizat contribuie decisiv la menținerea unei forme fizice de invidiat.