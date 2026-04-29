Cum a reușit Nadia Comăneci să rămână „de 10" și la 64 de ani. Dieta strictă și obiceiurile care o mențin impecabilă

Ana Beatrice
29 apr. 2026, 18:42
Sursă Foto: Facebook -Nadia Comaneci
Cuprins
  1. Cum a reușit Nadia Comăneci să rămână „de 10” și la 64 de ani
  2. La ce preparat popular a renunțat complet și ce „plăceri” și-a păstrat în dietă

Cum reușește Nadia Comăneci să se mențină într-o formă fizică de excepție, chiar și după retragerea din sportul de performanță? Află care este stilul ei de viață, ce mănâncă zi de zi și la ce preparat românesc a renunțat complet pentru a-și păstra silueta.

Cum a reușit Nadia Comăneci să rămână „de 10” și la 64 de ani

„Zeița de la Montreal” continuă să impresioneze printr-o formă fizică de invidiat și la 64 de ani. Nadia Comăneci rămâne un reper al disciplinei și echilibrului, demonstrând că un stil de viață bine construit face diferența pe termen lung. Mereu în mișcare, între SUA, România și alte colțuri ale lumii, fosta mare campioană nu face compromisuri când vine vorba de sport.

„Mă mișc, zilnic, 30-40 de minute. Chiar și când sunt plecată, fac acest lucru. Caut ca hotelul unde stau să aibă sală de sport, iar în caz contrar, pentru că nu tot timpul am găsit și această facilitate, improvizez de fiecare dată ceva, în cameră”, a declarata acesta, notează fanatik.ro.

Acordă o atenție deosebită alimentației și alegerilor pe care le face zi de zi. Dimineața începe cu un mic dejun echilibrat, care include suc de portocale proaspăt stors, cafea cu lapte, iaurt, pâine integrală prăjită, curcan și brânză. Această combinație îi asigură aportul necesar de energie pentru întreaga zi. Pe parcursul zilei, preferă mese ușoare, bazate pe pește, humus și salate. Stilul său alimentar simplu și bine organizat contribuie decisiv la menținerea unei forme fizice de invidiat.

La ce preparat popular a renunțat complet și ce „plăceri” și-a păstrat în dietă

Chiar dacă este extrem de disciplinată, dieta Nadiei Comăneci nu este lipsită de mici răsfățuri. Surprinzător pentru mulți, fosta mare gimnastă recunoaște că își permite ocazional câte o bere la cină, uneori chiar două, fără să considere acest obicei un compromis major. În plus, aproape zilnic își oferă și o mică bucată de ciocolată, pe care o preferă în locul deserturilor clasice. „Nu mănânc desert. În schimb beau o bere, două la cină. Snack pentru prânz, precum și o bucată mică de ciocolată, aproape zilnic”, a mărturisit ea.

Cu toate acestea, există și reguli stricte pe care nu le încalcă niciodată. Acesta a eliminat complet din alimentație unele dintre cele mai iubite preparate de români, considerate nesănătoase. „Nu mănânc cartofi prăjiți și paste”, a spus fără ezitare, demonstrând că echilibrul vine, de fapt, din alegeri clare și asumate.

