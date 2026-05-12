Ce trebuie să știe românii este faptul că procedura de acordare a a fost simplificată semnificativ în 2026. S-a eliminat obligația de a contribui cu bani din propriul buzunar.

Ce trebuie să știe românii despre noul prag salarial și cine sunt beneficiarii

După ce anul trecut sistemul a fost considerat mult prea greoi, ducând la o scădere a interesului cu aproximativ 70%, autoritățile au decis să modifice regulile de acordare.

Potrivit legislației în vigoare pentru anul 2026, aceste tichete sunt destinate exclusiv angajaților din sectorul public care au un venit lunar net de maximum 6.000 de lei. Această modificare reprezintă o scădere a pragului de eligibilitate față de anul precedent, când plafonul salarial era stabilit la suma de 8.000 de lei net.

Totodată, sistemul a fost digitalizat complet, astfel că sumele sunt virate doar în format electronic, pe carduri speciale care permit monitorizarea utilizării banilor oferiți de stat.

Cum s-a simplificat procedura de plată

O schimbare majoră adusă în acest an vizează eliminarea obligativității de a completa suma primită de la stat cu fonduri proprii. În trecut, beneficiarii primeau un sprijin de 800 de lei, dar erau forțați să adauge încă 800 de lei din buzunarul propriu și să semneze declarații pe proprie răspundere.

În 2026, aceste bariere birocratice au fost eliminate, iar angajații nu mai sunt obligați să semneze documente suplimentare pentru a intra în posesia sprijinului. Tichetele pot fi utilizate doar pe teritoriul României pentru servicii turistice autorizate, fiind obligatorie păstrarea facturii fiscale și a dovezii plății cu cardul