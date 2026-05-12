Iulia Petcu
12 mai 2026, 19:09
sursa: Ora de Sibiu

Căutările pentru găsirea copilului de 5 ani dispărut în județul Sibiu continuă la scară largă, la aproape o zi după ce familia a cerut ajutorul autorităților. În zona împădurită de la marginea localității Sebeșu de Jos intervin sute de salvatori, voluntari, scafandri și un elicopter, într-o cursă contracronometru care ține întreaga comunitate în alertă.

Cum a dispărut copilul în apropierea pădurii

Băiețelul se afla luni alături de tatăl său, într-o zonă aflată la marginea satului Sebeșu de Jos, unde bărbatul efectua lucrări la un gard electric deteriorat. Totul s-ar fi petrecut într-un interval foarte scurt, într-un moment în care atenția tatălui a fost îndreptată spre ultimele reparații.

Bărbatul a povestit că fiul său era foarte aproape de el, însă câteva clipe mai târziu nu l-a mai văzut. „Am venit aici să repar la un gard electric, cineva l-a rupt și când eram pe final, mai aveam de pus un par, băiețelul era la doi metri de mine, lângă cărare. (…) S-a dus un pic mai în față, a luat curba, când m-am dus după el nu l-am mai găsit”, a declarat tatăl copilului, potrivit Ora de Sibiu.

Dispariția a fost anunțată la 112 marți seară, în jurul orei 19.00, iar primele echipe de intervenție au ajuns rapid în zonă. De atunci, familia nu a părăsit perimetrul în care băiatul a fost văzut ultima dată.

„L-am strigat, a intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla. (…) De aseară sunt aici. Nu am fost acasă și nu o să mă duc”, a declarat tatăl băiețelului.

Cum se desfășoară operațiunea de căutare

Autoritățile au mobilizat polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, scafandri și voluntari veniți inclusiv din localitățile apropiate. Căutările au continuat pe tot parcursul nopții, însă în jurul orei 04.00 intervenția a fost suspendată temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Echipele verifică inclusiv două râuri și un lac din apropiere, unde intervin cinci scafandri, în timp ce terenul accidentat și zona împădurită îngreunează considerabil misiunea.

Sute de voluntari s-au alăturat căutărilor încă din primele ore, iar localnicii le oferă apă, ceai și mâncare celor implicați în operațiune.

În paralel, autoritățile au transmis mesaje RO-Alert și le cer oamenilor ca, dacă îl observă pe copil sau au informații utile, să sune imediat la 112, scrie Digi24.

