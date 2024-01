Emisiune „360 de grade” cu Alina Bădic, despre puterea planetelor: Descoperim universul din noi, cunoscând întâi planetele ca tipologii și personalități caracteriale umane (VIDEO)

Alina Bădic și invitatul ei, Eugen Mîrtz, au explicat, în emisiunea „360 de grade”, de ce e important să știm profilul planetelor în temele noastre personale, pentru a ne cunoaște mai bine pe noi și a înțelege evenimentele cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi.

Citește și:

Alina Bădic: Nu e suficient doar să știm unde avem Soarele și ascendentul

„Fiecare planetă are . Trebuie să înțelegem cum să ne raportăm la zilnic, în funcție de aspectele pe care planetele le primesc în harta natală, specificul lor… Nu e suficient doar să știm și ascendentul, nu e o informație completă nici pe departe. Mai avem încă nouă planete, sunt atâtea relații între planete, atâtea case importante și dispozitori sau guvernatori ai cuspidelor, deci e foarte complex totul, deci e insuficent să spunem că avem suntem într-o zodie și avem ascendentul într-alta. Această biodinamică a planetelor are o semnificație foarte specifică, are o logică a ei”, a susținut Alina Bădic.

Eugen Mîrtz: Ne cunoaștem pe noi, cunoscând întâi planetele ca personalități caracteriale umane

Întrebat de ce consideră că ar trebui să cunoaștem acest profil al planetelor în tema noastră persoană, Eugen Mîrtz a răspuns: „Mă pasionează la maxim acest subiect pentru că e extrem de improtant pentru cunoașterea practică concretă, autocunoașterea posibilităților noaste interioare, care cel mai adesea nici nu sunt conștientizate, iar dacă sunt conștientizate și trezite și amplificate, ne transformă în niște ființe extraordinare. Deși există această, să zicem, imagine în mai multe tradiții importante ale planetei noastre că fiecare planetă e reprezentată de un zeu, un arhetip suprauman, ezoteriștii spun că în realitate fiecare planetă are un suflet, numai că e manifestă cu totul și cu totul altfel decât sufletul unei ființe umane, deci nu putem comunica cu el prin metode normale. Prin meditație, de exemplu, se poate, la fel cum o bacterie n-ar putea să realizeze că noi, la rândul nostru, nu suntem doar un univers în care bacteria trăiește, ci o entitate”.

Potrivit acestuia, se spune că și ființa noastră, fiind un univers, are în interiorul ei proiecția tuturor acestor zei ce reprezintă planetele.

„Gândește-te că știm cum e alătuit universul și încă nu știm ce e în interiorul nostru, nu-i așa? Deci universul nostru e chiar mai greu de cunoscut. Deci întâi învățăm planetele și arhetipurile lor și zeii care le reprezintă, și apoi începem să ne dăm seama că aceste zeități se proiectează în noi sub forma anumitor puteri latente, paranormale, pe care ființa umană le are. De aceea, de aici începe totul – de la cunoașterea acestor planete ca tipologii și personalități caracteriale umane”, a mai explicat Eugen Mîrtz.