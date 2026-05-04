B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O româncă din Italia a dat lovitura vieții cu doar 5 euro. A câștigat cea mai mare sumă înregistrată din istoria agenției

O româncă din Italia a dat lovitura vieții cu doar 5 euro. A câștigat cea mai mare sumă înregistrată din istoria agenției

Flavia Codreanu
04 mai 2026, 21:41
O româncă din Italia a dat lovitura vieții cu doar 5 euro. A câștigat cea mai mare sumă înregistrată din istoria agenției
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Cum a reușit o româncă din Italia să ia premiul cel mare
  2. Ce reacție a avut comunitatea

O româncă din Italia a devenit peste noapte protagonista unei povești incredibile. A câștigat  premiul cel mare de 500.000 de euro cu un loz de doar 5 euro.

Cum a reușit o româncă din Italia să ia premiul cel mare

Evenimentul a avut loc la Bar Renato, un local obișnuit unde femeia de 40 de ani și soțul ei sunt clienți vechi.

După ce și-a băut cafeaua, Mihaela Ivăncică a decis să cumpere un loz „Color”, fără să bănuiască faptul că acea bucată de carton îi va aduce o mică avere. Deși a verificat biletul la agenție și a primit confirmarea sumei uriașe, ea rămâne precaută până la încasarea efectivă a banilor.

Mihaela a povestit cu sinceritate despre momentul în care a realizat că a câștigat:

„Cu siguranță nu mă așteptam. L-am cumpărat doar ca să joc. Când am văzut suma, am mers să verific la agenție și mi-au confirmat că am câștigat”, a declarat o româncă din Italia pentru Il Messaggero.

Ce reacție a avut comunitatea

Vestea câștigului istoric s-a răspândit imediat în oraș, mai ales că suma de jumătate de milion de euro este cea mai mare înregistrată vreodată în istoria agenției respective.

Proprietarul localului spune că, deși românca este stabilită de mult timp în zonă, este încă marcată de superstiții și așteaptă trecerea celor 40 de zile necesare validării oficiale înainte de a sărbători.

Între timp, ceilalți clienți ai barului speră ca norocul să fie contagios, vânzările de lozuri crescând considerabil în ultimele zile.

Proprietarul barului a descris atmosfera creată de acest noroc neașteptat:

„Femeia, care vine aici de mulți ani, a intrat împreună cu soțul ei, a băut o cafea și apoi a decis să încerce un loz de 5 euro ‘Color’. Nu se aștepta deloc ca acel moment să îi schimbe viața. Este puțin superstițioasă și încă nu crede că a câștigat. Așteaptă confirmarea oficială, peste aproximativ 40 de zile, înainte să sărbătorească”, a declarat administratorul Barului Renato.

Tags:
Citește și...
Finlanda nu a interceptat dronele apărute lângă granița cu Rusia. Cum explică armata decizia
Externe
Finlanda nu a interceptat dronele apărute lângă granița cu Rusia. Cum explică armata decizia
Căutări dramatice după dispariția unui om de afaceri în Africa de Sud. Cum a dus ancheta la un crocodil suspect (VIDEO)
Externe
Căutări dramatice după dispariția unui om de afaceri în Africa de Sud. Cum a dus ancheta la un crocodil suspect (VIDEO)
Misterul petei care se extinde pe Marte. O formă neagră uriașă crește în dimensiuni de 50 de ani
Externe
Misterul petei care se extinde pe Marte. O formă neagră uriașă crește în dimensiuni de 50 de ani
Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian
Externe
Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian
Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)
Externe
Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)
Un oraș importat din SUA trebuie evacuat de urgență cât mai repede posibil. Ce au anunțat cercetătorii
Externe
Un oraș importat din SUA trebuie evacuat de urgență cât mai repede posibil. Ce au anunțat cercetătorii
Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
Externe
Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
O dronă a lovit un bloc de lux. Cât de grav este atacul și unde a avut loc
Externe
O dronă a lovit un bloc de lux. Cât de grav este atacul și unde a avut loc
Ce salariu are Maia Sandu ca președinte al Republicii Moldova. Diferența față de Nicușor Dan te va surprinde
Externe
Ce salariu are Maia Sandu ca președinte al Republicii Moldova. Diferența față de Nicușor Dan te va surprinde
Reacție după anunțul despre retragerea militarilor americani. Kallas insistă pe întărirea pilonului european al NATO
Externe
Reacție după anunțul despre retragerea militarilor americani. Kallas insistă pe întărirea pilonului european al NATO
Ultima oră
23:58 - Monica Bîrlădeanu a atras toate privirile la Premiile Gopo. Detaliul care a surprins pe toată lumea
23:58 - Datoria pentru vaccinurile COVID pune presiune pe bugetul din 2026. Ce spune Alexandru Nazare despre evitarea plății integrale către Pfizer
23:52 - Valeriu Iftime, amuzat de situația de la FCSB: „A evadat de la mănăstire!”. Ce antrenor i-a găsit lui Becali
23:28 - Guvernul ar putea adopta marți proiectul privind primele didactice. Pîslaru: „Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei, dar ne lipsește avizul Consiliului Legislativ” (VIDEO)
23:23 - Finlanda nu a interceptat dronele apărute lângă granița cu Rusia. Cum explică armata decizia
23:21 - Avarie la Cernavodă. Unitatea 2 s-a oprit singură din cauza unei defecțiuni tehnice
23:08 - „În ochii Alinei m-aș uita non stop”, Alexandru Ciucu, mesaj cu subînțeles pentru Alina Sorescu la doi ani de la despărțire
22:59 - Ce să mănânci la serviciu dacă ești la dietă. Sfaturi utile oferite de Carmen Brumă și Carmen Barcan
22:51 - Căutări dramatice după dispariția unui om de afaceri în Africa de Sud. Cum a dus ancheta la un crocodil suspect (VIDEO)
22:38 - Misterul petei care se extinde pe Marte. O formă neagră uriașă crește în dimensiuni de 50 de ani