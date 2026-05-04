O româncă din Italia a devenit peste noapte protagonista unei povești incredibile. A câștigat premiul cel mare de 500.000 de euro cu de doar 5 euro.

Cum a reușit o româncă din Italia să ia premiul cel mare

Evenimentul a avut loc la Bar Renato, un local obișnuit unde femeia de 40 de ani și soțul ei sunt clienți vechi.

După ce și-a băut cafeaua, Mihaela Ivăncică a decis să cumpere un loz „Color”, fără să bănuiască faptul că acea bucată de carton îi va aduce o mică avere. Deși a verificat biletul la agenție și a primit confirmarea sumei uriașe, ea rămâne precaută până la încasarea efectivă a banilor.

Mihaela a povestit cu sinceritate despre momentul în care a realizat că a câștigat:

„Cu siguranță nu mă așteptam. L-am cumpărat doar ca să joc. Când am văzut suma, am mers să verific la agenție și mi-au confirmat că am câștigat”, a declarat o româncă din Italia pentru

Ce reacție a avut comunitatea

Vestea câștigului istoric s-a răspândit imediat în oraș, mai ales că suma de jumătate de milion de euro este cea mai mare înregistrată vreodată în istoria agenției respective.

Proprietarul localului spune că, deși românca este stabilită de mult timp în zonă, este încă marcată de superstiții și așteaptă trecerea celor 40 de zile necesare validării oficiale înainte de a sărbători.

Între timp, ceilalți clienți ai barului speră ca norocul să fie contagios, vânzările de lozuri crescând considerabil în ultimele zile.

Proprietarul barului a descris atmosfera creată de acest noroc neașteptat:

„Femeia, care vine aici de mulți ani, a intrat împreună cu soțul ei, a băut o cafea și apoi a decis să încerce un loz de 5 euro ‘Color’. Nu se aștepta deloc ca acel moment să îi schimbe viața. Este puțin superstițioasă și încă nu crede că a câștigat. Așteaptă confirmarea oficială, peste aproximativ 40 de zile, înainte să sărbătorească”, a declarat administratorul Barului Renato.