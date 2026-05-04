Un clip distribuit pe internet a declanșat un val de reacții și a pus rapid în mișcare anchetatorii din București. Două persoane care s-au filmat dansând pe monumente funerare din Cimitirul Bellu au fost identificate, audiate și reținute de polițiști.

Cum au ajuns imaginile din Bellu în atenția autorităților

Ancheta a început după ce în spațiul online au apărut imagini care surprindeau un comportament considerat ofensator într-unul dintre cele mai cunoscute cimitire din Capitală.

transmite că oamenii legii s-au autosesizat imediat după apariția filmărilor și au început verificări pentru stabilirea identității persoanelor implicate. Înregistrările ar fi fost realizate în , aflat în Sectorul 4, iar imaginile au provocat reacții puternice în mediul public.

Cine sunt persoanele identificate de polițiști

În urma verificărilor, anchetatorii au reușit să dea de urma celor doi suspecți și să îi aducă la audieri.

”Astfel, au fost identificate două persoane, respectiv o femeie în vârstă de 24 de ani şi un tânăr în vârstă de 19 ani. Acestea au fost depistate şi, ulterior, audiate de către poliţişti din cadru Secţiei 14 Poliţie. În urma administrării probatoriului, faţă de cele două persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propuneri legale”, afirmă Poliția Capitalei.

Cei doi au fost duși la sediul poliției pentru declarații, iar după analizarea probelor, oamenii legii au dispus reținerea lor.

Pentru ce infracțiuni sunt cercetați cei doi tineri

Dosarul deschis în acest caz vizează mai multe fapte considerate grave, având în vedere locul în care s-au petrecut incidentele.

Polițiștii Secției 14 continuă investigațiile sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Ancheta vizează infracțiuni de profanare de morminte, dar și tulburarea ordinii și liniștii publice, urmând ca magistrații să decidă următorii pași.