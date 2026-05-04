Președintele Nicușor Dan a semnat un decret de decorare, cu prilejul celei de a 40-a aniversări de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla.

Pe cine a decorat Nicușor Dan

„Astfel, dorind a-i omagia pe componenții echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, care, prin obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, precum şi prin întreaga lor activitate în domeniu, au adus servicii deosebite României, Președintele Nicușor Dan a conferit:

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor domnului Iordănescu Toma Anghel;

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler domnului Balint Gavril Pele-Gavril, domnului Belodedici Petru Miodrag, domnului Bölöni Ştefan Ladislau, domnului Bumbescu Mihai Adrian-Doru, domnului Iordache Constantin Vasile, domnului Iovan Pavel Ștefan, domnului Lăcătuș Mihai Marius, domnului Majearu Mihai Mihail, domnului Marinescu Mircea Ștefan-Florentin, domnului Petcu Chirea Ștefan, domnului Pistol Constantin Constantin, domnului Pițurcă Petre Victor, domnului Radu Dumitru Marin, domnului Stîngaciu Costică Dumitru, domnului Stoica Gheorghe Tudorel și domnului Weiszenbacher Ernestin Anton”, a transmis Administrația Prezidențială, într-un

Pe 7 mai 1986 s-a înregistrat cea mai mare performanță a fotbalului românesc: câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua, în finala de la Sevilla, după ce o învingea pe FC Barcelona, scor 2-0, în urma loviturilor de departajare. Au marcat atunci Marius Lăcătuș și Gabi Balint, iar portarul Helmuth Duckadam a parat toate cele patru penalty-uri.