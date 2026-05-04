Președintele Nicușor Dan a semnat un decret de decorare, cu prilejul celei de a 40-a aniversări de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla.
„Astfel, dorind a-i omagia pe componenții echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, care, prin obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, precum şi prin întreaga lor activitate în domeniu, au adus servicii deosebite României, Președintele Nicușor Dan a conferit:
Pe 7 mai 1986 s-a înregistrat cea mai mare performanță a fotbalului românesc: câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua, în finala de la Sevilla, după ce o învingea pe FC Barcelona, scor 2-0, în urma loviturilor de departajare. Au marcat atunci Marius Lăcătuș și Gabi Balint, iar portarul Helmuth Duckadam a parat toate cele patru penalty-uri.