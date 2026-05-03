Un şofer de 33 de ani a fost amendat și lăsat fără permis pentru patru luni, după ce a fost prins de poliţişti conducând cu peste 200km/h pe un drum naţional din Timiş.

Mii de lei amendă pentru un șofer vitezoman

„La data de 2 mai 2026, în jurul orei 12:30, poliţiştii rutieri, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe DN 59/E70, la km 27+300 m, au oprit un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani, care se deplasa din direcţia localităţii Voiteg către Jebel.

Autoturismul a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu viteza de 211 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 100 km/h, depăşirea fiind de 111 km/h”, a transmis

Conducătorul auto a fost amendat cu 1.822,5 lei pentru depăşirea regimului legal de viteză şi cu 1.215 lei pentru lipsa documentelor. În total – 3.037,5 lei.

De asemenea, i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de patru luni.