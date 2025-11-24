Revoluție pentru șoferii din UE: permis digital, reguli mai dure pentru începători și sancțiuni transfrontaliere

Parlamentul European a aprobat la finalul lunii Octombrie o reformă amplă a regulilor privind permisele de conducere, care va schimba radical modul în care cetățenii UE obțin și utilizează permisul auto. Noile prevederi vizează creșterea siguranței rutiere și reducerea celor aproape 20.000 de decese înregistrate anual pe șosele europene.

Printre cele mai importante schimbări se numără introducerea permisului digital, care va putea fi accesat direct de pe telefon. Deși formatul electronic este destinat să devină în timp varianta principală, eurodeputații au obținut garanția că șoferii vor putea solicita și un permis fizic, care trebuie emis în termen de maximum 3 săptămâni.

Pregătire mai riguroasă pentru viitorii șoferi

Testele pentru obținerea permisului vor include, pentru prima dată, module obligatorii despre riscurile din unghiul mort, funcționarea sistemelor de asistență la conducere, deschiderea în siguranță a portierelor și pericolele asociate folosirii telefonului la volan. La insistența eurodeputaților, cursanții vor fi instruiți mai temeinic despre protecția pietonilor, copiilor, bicicliștilor și a celorlalți participanți vulnerabili la trafic.

Permisele pentru autoturisme și motociclete vor fi valabile 15 ani, cu posibilitatea ca statele membre să reducă această perioadă la 10 ani dacă permisul este folosit și ca document de identitate. Pentru șoferii care au dreptul de a conduce camioane și autobuze, valabilitatea rămâne la 5 ani. Țările UE pot scurta și mai mult perioada de valabilitate pentru șoferii peste 65 de ani, pentru a-i supune unor controale medicale mai frecvente.

Perioada de probă obligatorie pentru tinerii șoferi

O noutate majoră o reprezintă introducerea unei perioade de probă de minimum 2 ani pentru toți șoferii novici. În acest interval, aceștia vor fi supuși unor reguli mai stricte și sancțiuni mai aspre în cazul conducerii sub influența alcoolului sau al nerespectării obligației de a purta centura de siguranță.

Totodată, tinerii de 17 ani vor putea obține permis pentru categoria B, dar vor trebui să conducă însoțiți de un șofer cu experiență până la împlinirea vârstei de 18 ani. Pentru a combate deficitul de șoferi profesioniști, persoanele de 18 ani vor putea obține permis pentru camion (categoria C), iar cele de 21 de ani pentru autobuze (categoria D), cu condiția să dețină certificat de competență profesională.

La fel ca în cazul permisului de conducere, și pentru asigurarea obligatorie RCA vor fi implementate standarde mai clare la nivel european. Șoferii pot compara ofertele RCA pentru a găsi cele mai avantajoase tarife în vederea înmatriculării vehiculului, însă regulile de acoperire pentru circulația în UE ar urma să fie mai clar menționate de către companiile asiguratoare.

Sancțiuni care te urmăresc peste hotare

Poate cea mai importantă măsură de siguranță o reprezintă sistemul de informare transfrontalieră privind suspendarea permisului. Dacă un șofer comite o abatere gravă într-o țară membră UE (conducere sub influența alcoolului sau drogurilor, implicare într-un accident mortal sau depășirea vitezei cu peste 50 km/h) informația va ajunge rapid la autoritățile din țara care a emis permisul. Astfel, nu vei mai putea continua să conduci acasă după ce ți s-a retras permisul în străinătate.

„Până în 2030, noua Directivă europeană privind permisul de conducere va introduce permisul digital, oferind cetățenilor libertatea totală de alegere între aplicație și cardul fizic”, a declarat Jutta Paulus, raportoarea Parlamentului European pentru acest dosar.

Matteo Ricci, responsabil pentru capitolul privind retragerea permisului, a subliniat: „Introducerea unor criterii mai clare pentru suspendarea dreptului de a conduce în cazul abaterilor grave ajută la protejarea nu doar a șoferilor responsabili, ci a întregii comunități.”

Noile reguli vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE, iar statele membre vor avea 3 ani pentru a le transpune în legislația națională și un an suplimentar pentru implementare. Reforma face parte din pachetul de siguranță rutieră prezentat de Comisia Europeană în martie 2023, care urmărește apropierea de obiectivul „zero decese” în transportul rutier european până în 2050.