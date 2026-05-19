Fermierii au primit ajutoare financiare în valoare totală de peste 15,68 de milioane de lei prin intermediul Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

(APIA) a plătit peste 15,685 milioane de lei crescătorilor de animale. Acest sprijin a fost solicitat de fermierii români prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în trimestrele III şi IV 2025, dar și în luna ianuarie 2026.

Potrivit unui comunicat de presă, centrele județene ale APIA au efectuat plata în sectorul . Banii au fost solicitați prin cererile de plată ce vizează serviciile prestate în ultimele două trimestre ale anului trecut şi în ianuarie 2026.

„Suma plătită este de 15.685.401,75 lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru solicitanţii care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în comunicatul APIA.

Mai mulți bani pentru schema de reducere a accizei la motorina

Bugetul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură ar putea fi suplimentat. Guvernul ar putea aloca încă 94,3 milioane de lei. Asfel, valoarea totală a bugetului alocat acestei mpsuri pentru fermierii români ar putea ajunge de la 620 de milioane de lei, la 714 milioane de lei.

Măsura este prevăzută într-un proiect de Hotărâre de Guvern care propune modificarea articolului 10 din HG nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

„Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2026 este de 714.300,00 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2026”, se arată în proiectul de act normativ.

Pentru 2026, valoarea accizei reduse la motorina utilizată pentru lucrările în agricultură este de 106,72 lei la 1.000 litri. Valoarea reprezintă conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri calculată la rata de schimb a monedei euro de la 1 octombrie 2025, de 5,0821 lei pentru 1 euro.