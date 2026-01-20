B1 Inregistrari!
Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare, prăznuit pe 20 ianuarie. Ocrotitorul liniștii sufletești și al începuturilor curate

Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare, prăznuit pe 20 ianuarie. Ocrotitorul liniștii sufletești și al începuturilor curate

B1.ro
20 ian. 2026, 09:09
Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare, prăznuit pe 20 ianuarie. Ocrotitorul liniștii sufletești și al începuturilor curate
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare
  2. Apărător al dreptei credințe
  3. Minuni și viață duhovnicească
  4. Ce semnifică această zi pentru credincioși
  5. Cui îi spunem „La mulți ani”

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi, 20 ianuarie, pe Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare, una dintre cele mai importante figuri ale monahismului creștin. Considerat un model de viață ascetică, credință și discernământ, Sfântul Eftimie este cinstit pentru înțelepciunea sa, dar și pentru numeroasele minuni atribuite rugăciunilor sale.

Cine a fost Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare

Sfântul Eftimie cel Mare s-a născut în anul 377, în Melitina, Armenia, într-o familie creștină. Încă din copilărie a fost dedicat vieții spirituale, iar la vârsta maturității a ales calea monahismului. Dorința sa de liniște și rugăciune l-a determinat să se retragă în pustie, unde a dus o viață de aspră nevoință.

Prin smerenia și credința sa, Sfântul Eftimie a atras în jurul său numeroși ucenici, punând bazele mai multor mănăstiri în Țara Sfântă. Deși prefera singurătatea, a acceptat rolul de povățuitor spiritual, devenind una dintre cele mai respectate autorități duhovnicești ale vremii.

Apărător al dreptei credințe

Sfântul Eftimie cel Mare a trăit într-o perioadă marcată de controverse teologice. Prin înțelepciunea sa, a avut un rol important în apărarea dreptei credințe, contribuind la combaterea ereziilor care tulburau Biserica în secolul al V-lea. Mărturiile vremii arată că sfaturile sale erau căutate atât de monahi, cât și de ierarhi sau conducători.

Minuni și viață duhovnicească

Tradiția bisericească consemnează numeroase minuni săvârșite de Sfântul Eftimie, printre care vindecări de boli, alungarea demonilor și ajutor oferit celor aflați în suferință. Credincioșii îl consideră un mijlocitor puternic în fața lui Dumnezeu, mai ales în momentele de cumpănă sau atunci când se caută un nou început.

Ce semnifică această zi pentru credincioși

Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare este văzut ca un ocrotitor al liniștii sufletești, al discernământului și al începuturilor curate. Ziua de 20 ianuarie este un prilej de rugăciune, reculegere și reflecție, mai ales pentru cei care trec prin perioade dificile sau sunt în fața unor decizii importante.

Cui îi spunem „La mulți ani”

Astăzi își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă numele Eftimie sau Eftimia, nume cu semnificația de „bună dispoziție”, „pace sufletească” și „stare de bine”.


