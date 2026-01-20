B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Date-surpriză: Deficitul pe 2025, calculat preliminar, e semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul

Date-surpriză: Deficitul pe 2025, calculat preliminar, e semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul

Traian Avarvarei
20 ian. 2026, 09:41
Date-surpriză: Deficitul pe 2025, calculat preliminar, e semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul
Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Cât e deficitul calculat preliminar
  2. Posibilele cauze pentru scăderea deficitului

Deficitul pe 2025, calculat preliminar, e semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul Bolojan la rectificarea bugetară.

Cât e deficitul calculat preliminar

Deficitul calculat preliminar pe 2025, în termeni cash, e 7,65% din PIB (circa 145 miliarde lei), față de 8,4% (circa 160 miliarde lei), cât anticipase Guvernul la rectificarea bugetară, arată datele publicate de profit.ro.

Potrivit sursei citate, deficitul în termeni ESA ar urma să fie mai ridicat decât cel în termeni cash, posibil în zona de 8% din PIB, poate ușor peste.

Amintim că România a încheiat 2024 cu un deficit bugetar ESA (standardul UE) de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE.

Posibilele cauze pentru scăderea deficitului

Abia după publicarea datelor oficiale vom ști exact ce a determinat o asemenea scădere a deficitului pe 2025, peste ce a prognozat Guvernul, dar posibilele explicații stau în taxele crescute pentru persoanele fizice și companii, în principal, și mai puțin pe reducerile de cheltuieli ale statului.

„Un deficit cash de 7,65% ar reprezenta un rezultat foarte bun al execuției și ar fi bine primit de piețele financiare, pregătite mai degrabă pentru un deficit ușor peste 8%, după mai multe declarații pozitive ale guvernanților în ultimele săptămâni. România are nevoie de astfel de rezultate în zona finanțelor publice, pentru a putea reduce cât mai mult dobânzile la care se împrumută”, explică profit.ro.

Bugetul de stat pe 2026 va fi gata abia la jumătatea lunii februarie.

Tags:
Citește și...
Val de concedieri în 2026, în România. Mai multe fabrici se închid
Economic
Val de concedieri în 2026, în România. Mai multe fabrici se închid
Record absolut pe piața funciară românească. Un hectar de teren arabil vândut cu peste 200.000 de euro. Ce explică explozia prețurilor terenurilor agricole din România
Economic
Record absolut pe piața funciară românească. Un hectar de teren arabil vândut cu peste 200.000 de euro. Ce explică explozia prețurilor terenurilor agricole din România
BNR a anunțat ce se întâmplă cu dobânda cheie. Motivul pentru care a luat această decizie
Economic
BNR a anunțat ce se întâmplă cu dobânda cheie. Motivul pentru care a luat această decizie
Despăgubirile la care au dreptul pasagerii în cazul anulării unei curse aviatice. Ce a decis Curtea de Justiție a UE
Economic
Despăgubirile la care au dreptul pasagerii în cazul anulării unei curse aviatice. Ce a decis Curtea de Justiție a UE
Economisește la shopping: avantajele cardurilor de cumpărături
Economic
Economisește la shopping: avantajele cardurilor de cumpărături
Inflația din România continuă să depășească media UE. Cum explică statisticile diferențele față de zona euro
Economic
Inflația din România continuă să depășească media UE. Cum explică statisticile diferențele față de zona euro
Ciprian Ciucu pune piciorul în prag. Primarul general i-a chemat la ordine pe șefii de la Termoenergetica și Elcen
Economic
Ciprian Ciucu pune piciorul în prag. Primarul general i-a chemat la ordine pe șefii de la Termoenergetica și Elcen
Numire controversată la Energie: Bolojan a promovat un fost acționar al unui furnizor intrat în faliment cu datorii uriașe
Economic
Numire controversată la Energie: Bolojan a promovat un fost acționar al unui furnizor intrat în faliment cu datorii uriașe
Cum poate curățenia profesională să îmbunătățească imaginea unei companii?
Economic
Cum poate curățenia profesională să îmbunătățească imaginea unei companii?
An record pentru pensiile private facultative din România. Ce a determinat creșterea accelerată a Pilonului 3
Economic
An record pentru pensiile private facultative din România. Ce a determinat creșterea accelerată a Pilonului 3
Ultima oră
09:46 - Olanda a plătit despăgubirea pentru jaful tezaurului dacic. Cum încearcă autoritățile să recupereze Coiful de la Coțofenești
09:45 - Un băiat de 12 ani a condus peste 300 km singur, noaptea, pentru a-și întâlni tatăl
09:13 - Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
09:09 - Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare, prăznuit pe 20 ianuarie. Ocrotitorul liniștii sufletești și al începuturilor curate
09:05 - O țară europeană ar putea introduce vigneta de 100 de euro pentru șoferii străini. Unde se pregătește schimbarea și când ar putea intra în vigoare
08:46 - Imagini impresionante: Auroră boreală în mai multe județe din România (FOTO)
08:28 - România, sub influența gerului: dimineți extrem de reci și temperaturi negative în mai multe regiuni
08:24 - Val de concedieri în 2026, în România. Mai multe fabrici se închid
08:24 - Record absolut pe piața funciară românească. Un hectar de teren arabil vândut cu peste 200.000 de euro. Ce explică explozia prețurilor terenurilor agricole din România
07:39 - Noua propunere de vouchere universitare provoacă sistemul academic. Cum s-ar putea schimba finanțarea facultăților din România