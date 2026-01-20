Deficitul pe 2025, calculat preliminar, e semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul Bolojan la rectificarea bugetară.

Cât e deficitul calculat preliminar

Deficitul calculat preliminar pe 2025, în termeni cash, e 7,65% din PIB (circa 145 miliarde lei), față de 8,4% (circa 160 miliarde lei), cât la rectificarea bugetară, arată datele publicate de

Potrivit sursei citate, deficitul în termeni ESA ar urma să fie mai ridicat decât cel în termeni cash, posibil în zona de 8% din PIB, poate ușor peste.

Amintim că România a încheiat 2024 cu un deficit bugetar ESA (standardul UE) de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE.

Posibilele cauze pentru scăderea deficitului

Abia după publicarea datelor oficiale vom ști exact ce a determinat o asemenea scădere a deficitului pe 2025, peste ce a prognozat Guvernul, dar posibilele explicații stau în pentru persoanele fizice și companii, în principal, și mai puțin pe ale statului.

„Un deficit cash de 7,65% ar reprezenta un rezultat foarte bun al execuției și ar fi bine primit de piețele financiare, pregătite mai degrabă pentru un deficit ușor peste 8%, după mai multe declarații pozitive ale guvernanților în ultimele săptămâni. România are nevoie de astfel de rezultate în zona finanțelor publice, pentru a putea reduce cât mai mult dobânzile la care se împrumută”, explică profit.ro.

Bugetul de stat pe 2026 va fi gata abia la jumătatea lunii februarie.