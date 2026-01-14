Sfânta Nina este prăznuită astăzi, 14 ianuarie 2026, în . Este considerată una dintre cele mai importante sfinte ale tradiției creștine. Se spune că ar fi avut o legătură de sânge cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Un manuscris vechi menționează chiar că i-ar fi fost verişoară.

Cine a fost Sfânta Nina

Sfânta Nina a trăit în secolul al IV-lea și este cunoscută drept cea care a adus credința creștină în Georgia. Din acest motiv, este numită „luminătoarea Georgiei” și „întocmai cu apostolii”. Încă din tinerețe, și-a dedicat viața și slujirii lui Dumnezeu, alegând o cale de smerenie și curăție sufletească.

Tradiția spune că a fost trimisă să propovăduiască Evanghelia în ținuturi îndepărtate. Prin credința ei puternică, a reușit să-i întoarcă pe mulți la creștinism, inclusiv pe conducătorii vremii.

A dus o viață simplă, cu mult post și rugăciune, fiind cunoscută pentru curajul ei. Totodată, misiunea sa a fost însoțită de numeroase minuni. Prin lucrarea ei, creștinismul s-a răspândit în Georgia, iar numele ei a rămas până astăzi un simbol al credinței și al misiunii creștine.

De ce Biserica o prăznuiește pe data de 14 ianuarie

Biserica o prăznuiește pe pe data de 14 ianuarie deoarece această zi este legată de trecerea ei la cele veșnice, moment care a rămas în calendar ca zi de cinstire a vieții și misiunii sale.

Este una dintre cele mai importante sfinte ale creștinătății, fiind cunoscută pentru rolul decisiv pe care l-a avut în răspândirea credinței creștine în Georgia. Prin curaj, rugăciune și devotament, a reușit să întoarcă mulți oameni la credință, inclusiv pe conducătorii vremii, motiv pentru care este cinstită cu numele de „întocmai cu apostolii”.

Ce rugăciune să spună credincioșii către luminătoarea Georgiei

Sfântă Nina, luminătoarea Georgiei și slujitoare aleasă a lui Hristos, roagă-te pentru mine păcătosul/păcătoasa. Întărește-mi credința, luminează-mi mintea și dă-mi putere să merg pe calea cea dreaptă.

Ajută-mă să trec cu bine peste încercări, să am pace în suflet și să primesc binecuvântare în casa mea. Ocrotește-mi familia, adu sănătate celor bolnavi și îndepărtează de la noi orice rău și întristare.

Sfântă Nina, mijlocește înaintea Domnului pentru iertarea păcatelor mele și pentru împlinirea celor bune și de folos sufletului meu. Amin.