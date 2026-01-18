B1 Inregistrari!
Sfinții Atanasie cel Mare și Chiril al Alexandriei, prăznuiți pe 18 ianuarie. Mari apărători ai credinței ortodoxe

Sfinții Atanasie cel Mare și Chiril al Alexandriei, prăznuiți pe 18 ianuarie. Mari apărători ai credinței ortodoxe

B1.ro
18 ian. 2026, 08:34
Sfinții Atanasie cel Mare și Chiril al Alexandriei, prăznuiți pe 18 ianuarie. Mari apărători ai credinței ortodoxe
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Atanasie cel Mare
  2. Sfântul Chiril al Alexandriei, apărătorul Maicii Domnului
  3. Semnificația sărbătorii din 18 ianuarie
  4. Cine își sărbătorește onomastica

În fiecare an, pe data de 18 ianuarie, Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Atanasie cel Mare și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei, două dintre cele mai importante personalități ale creștinismului timpuriu. Cunoscuți ca apărători neobosiți ai dreptei credințe, cei doi sfinți au avut un rol esențial în definirea învățăturii ortodoxe și în combaterea ereziilor care amenințau unitatea Bisericii.

Cine a fost Sfântul Atanasie cel Mare

Sfântul Atanasie cel Mare s-a născut în jurul anului 296, în Alexandria Egiptului, și este considerat unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii. A participat la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325), unde a fost un susținător ferm al învățăturii că Iisus Hristos este deoființă cu Tatăl, combatând erezia ariană.

De-a lungul vieții sale, Sfântul Atanasie a fost exilat de cinci ori, din cauza pozițiilor sale ferme, însă nu a renunțat niciodată la apărarea adevărului de credință. Scrierile sale teologice au influențat profund gândirea creștină și sunt studiate și astăzi.

Sfântul Chiril al Alexandriei, apărătorul Maicii Domnului

Sfântul Chiril al Alexandriei a trăit în secolul al V-lea și a fost nepotul patriarhului Teofil al Alexandriei. Este cunoscut mai ales pentru rolul său decisiv la Sinodul Ecumenic de la Efes (431), unde a apărat dogma conform căreia Fecioara Maria este Născătoare de Dumnezeu (Theotokos).

Prin intervențiile sale teologice, Sfântul Chiril a contribuit la combaterea nestorianismului și la clarificarea învățăturii despre firea dumnezeiască și cea omenească a lui Hristos. Scrierile sale sunt considerate fundamentale pentru teologia ortodoxă.

Semnificația sărbătorii din 18 ianuarie

Sărbătoarea Sfinților Atanasie și Chiril reprezintă un prilej de rugăciune pentru întărirea credinței, dar și de reflecție asupra curajului mărturisirii adevărului. Cei doi sfinți sunt pomeniți împreună deoarece au apărat aceeași credință, în perioade diferite, dar la fel de dificile pentru Biserică.

Cine își sărbătorește onomastica

Cu ocazia acestei zile, își serbează onomastica persoanele care poartă numele Atanasie, Tănase, Chiril, Chiriac și derivatele acestora.

Sfinții Atanasie cel Mare și Chiril al Alexandriei rămân modele de statornicie, curaj și devotament față de credința creștină, fiind cinstiți nu doar ca mari teologi, ci și ca adevărați părinți ai Bisericii.

