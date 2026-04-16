Sfintele Mucenițe fecioare Agapia, Irina și Hionia, cinstite pe 16 aprilie. Cine au fost și ce semnificație are această zi

Ana Beatrice
16 apr. 2026, 11:14
Sursă Foto: Ziarul Lumina
Cuprins
  1. Cine au fost Sfintele Agapia, Irina și Hionia
  2. De ce sunt prăznuite pe data de 16 aprilie
  3. Rugăciune către Sfintele Agapia, Irina și Hionia

În fiecare an, la data de 16 aprilie, Biserica Ortodoxă le pomenește pe Sfintele Mucenițe fecioare Agapia, Irina și Hionia. Aceste trei surori au rămas în istorie ca exemple de credință puternică și curaj în fața persecuțiilor.

Cine au fost Sfintele Agapia, Irina și Hionia

Sfintele Agapia, Irina și Hionia au fost trei surori care au trăit în secolul al IV-lea. Ele au trăit într-o perioadă marcată de persecuții dure împotriva creștinilor, în timpul împăratului Dioclețian. Rămase orfane de la o vârstă fragedă, ele au ales să ducă o viață retrasă, curată și profund ancorată în credință, departe de influențele păgâne ale vremii, potrvit doxologia.ro.

Au crescut în iubire față de Dumnezeu și au refuzat să renunțe la valorile lor, chiar și atunci când au fost descoperite și duse în fața autorităților. Deși au fost amenințate și supuse la presiuni pentru a se lepăda de credința creștină și a se închina idolilor, cele trei surori au rămas neclintite. Curajul lor le-a adus suferință și chinuri grele, dar nu le-a clătinat credința. În cele din urmă, au fost condamnate la moarte, transformându-și jertfa într-un simbol puternic al devotamentului și al tăriei sufletești.

De ce sunt prăznuite pe data de 16 aprilie

Data de 16 aprilie a fost rânduită în calendarul ortodox pentru pomenirea Sfintelor Agapia, Irina și Hionia. Această zi amintește de jertfa lor și de momentul în care au mărturisit credința până la capăt.

Biserica le cinstește în această zi ca pe niște modele de statornicie și curaj, care au ales să își apere credința chiar cu prețul vieții. Prin această prăznuire anuală, credincioșii sunt chemați să le urmeze exemplul și să își întărească credința în fața încercărilor.

Rugăciune către Sfintele Agapia, Irina și Hionia

Doamne, prin rugăciunile Sfintelor Mucenițe Agapia, Irina și Hionia, întărește-mă în credință și dă-mi puterea de a rămâne statornic în fața încercărilor.

Sfinte Mucenițe, care ați mărturisit cu curaj numele lui Hristos, rugați-vă pentru mine, ca să primesc liniște în suflet, răbdare și nădejde.

Ocrotiți-mă în momentele grele și ajutați-mă să aleg mereu binele, cu inimă curată și credință puternică.

Fiți mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu pentru mine și pentru cei dragi ai mei.

Amin.

