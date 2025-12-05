Legea Nordis, care impune dezvoltatorilor să nu folosească în alte scopuri sumele încasate în avans pentru locuinţele în fază de proiect, a fost promulgată de Nicușor Dan. Actul normativ a fost adoptat în Parlament în luna noiembrie

Ce noutăți aduce Legea Nordis

Actul normativ a fost votat în luna noiembrie de , la mai bine de un an de la izbucnirea cu același nume. Legea Nordis introduce reguli mai clare şi mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a semnat, vineri, 5 decembrie, decretul de promulgare a legii.

„Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcţii şi sistemul de cadastru, introducând reguli mai ferme pentru dezvoltatori, care vor putea promite vânzarea unei locuinţe viitoare doar după ce autorizaţia de construire este notată în cartea funciară şi după realizarea procedurii de preapartamentare”, a transmis Nicușor Dan.

Măsurile prevăzute în noul ce urmează să intre în vigoare, sunt destinate protejării cumpărătorilor de locuințe aflate în fază de proiect. Între altele, potrivit sefului statului, sunt limitate la maximum 5% avansurile pentru rezervare, la maximum 25% cele pentru structura de rezistenţă şi la 20% pentru instalaţii, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare.

„Totodată, se limitează avansurile la maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru structura de rezistenţă şi 20% pentru instalaţii, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare”, a scris președintele într-o postare pe Facebook.

Banii cumpărătorilor nu pot fi utilizați în alte scopuri

Președintele a mai precizat că sumele plătite de cumpărători, dezvoltatorilor imobiliari, nu vor putea fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de lege. Cei care în calcă aceste reguli vor fi sancționați cu amenzi care pot ajunge la 1% din cifra de afaceri.

Noile reguli, a mai arătat șeful statului, prevăzute în Legea Nordis, au ca scop creşterea încrederii în piaţa imobiliară. De asemenea, se dorește o responsabilizare a dezvoltatorilor şi protejarea investitorilor şi a familiilor care îşi achiziţionează o locuinţă. Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare.

Ce noutăți aduce Legea Nordis Actul normativ care va intra în vigoare zilele următoare vine cu o serie de modificări legislative menite să protejeze interesul cumpărătorilor. Legea Nordis a fost adoptată cu o întârziere de mai bine de un an. Proiectul a fost promovat în Parlament odată cu izbucnirea scandalului cu același nume în care a fost implicată familia fostei șefe a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, Laura Vicol (PSD). Laura Vicol și soțul său, Victor Ciorbă sunt acuzați că ar fi înșelat mai mulți cumpărători de apartamente, cărora le-au luat avansuri fără să le mai livreze apartamentele. Ancheta a început încă din 2024, dar bate pasul pe loc. Procurorii nu dau impresia că ar fi foarte interesați, așa cum nu o fac nici în alte cazuri similare în care sunt implicați oameni politici, că vor să finalizeze ancheta. În acest context, Legea promulgată de președinte stabilește că toate convențiile pentru rezervarea unui apartament în fază de proiect se pot incheia pentru o perioadă maximă de 60 zile. După acest termen urmează să fie încheiată promisiunea de vânzare sau contractului de vânzare-cumpărare. Sumele achitate de cumpărător pentru rezervare se scad din prețul vânzării și nu pot depăși 5% din acesta.