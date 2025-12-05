B1 Inregistrari!
Nicușor Dan a promulgat Legea Nordis. Modificările care-i protejează pe cumpărătorii de locuințe

Nicușor Dan a promulgat Legea Nordis. Modificările care-i protejează pe cumpărătorii de locuințe

Adrian Teampău
05 dec. 2025, 18:30
Nicușor Dan a promulgat Legea Nordis. Modificările care-i protejează pe cumpărătorii de locuințe
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Legea Nordis, care impune dezvoltatorilor să nu folosească în alte scopuri sumele încasate în avans pentru locuinţele în fază de proiect, a fost promulgată de Nicușor Dan. Actul normativ a fost adoptat în Parlament în luna noiembrie

Ce noutăți aduce Legea Nordis

Actul normativ a fost votat în luna noiembrie de Parlamentul României, la mai bine de un an de la izbucnirea scandalului imobiliar cu același nume. Legea Nordis introduce reguli mai clare şi mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a semnat, vineri, 5 decembrie, decretul de promulgare a legii.

„Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcţii şi sistemul de cadastru, introducând reguli mai ferme pentru dezvoltatori, care vor putea promite vânzarea unei locuinţe viitoare doar după ce autorizaţia de construire este notată în cartea funciară şi după realizarea procedurii de preapartamentare”, a transmis Nicușor Dan.

Măsurile prevăzute în noul act normativ ce urmează să intre în vigoare, sunt destinate protejării cumpărătorilor de locuințe aflate în fază de proiect. Între altele, potrivit sefului statului, sunt limitate la maximum 5% avansurile pentru rezervare, la maximum 25% cele pentru structura de rezistenţă şi la 20% pentru instalaţii, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare.

„Totodată, se limitează avansurile la maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru structura de rezistenţă şi 20% pentru instalaţii, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare”, a scris președintele într-o postare pe Facebook.

Banii cumpărătorilor nu pot fi utilizați în alte scopuri

Președintele a mai precizat că sumele plătite de cumpărători, dezvoltatorilor imobiliari, nu vor putea fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de lege. Cei care în calcă aceste reguli vor fi sancționați cu amenzi care pot ajunge la 1% din cifra de afaceri.

Noile reguli, a mai arătat șeful statului, prevăzute în Legea Nordis, au ca scop creşterea încrederii în piaţa imobiliară. De asemenea, se dorește o responsabilizare a dezvoltatorilor şi protejarea investitorilor şi a familiilor care îşi achiziţionează o locuinţă. Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare.

„Sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, iar nerespectarea se sancționează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri. Aceste măsuri au ca scop creșterea încrederii în piața imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor și protejarea investitorilor și a familiilor care își achiziționează o locuință”, se mai arată în postarea președintelui.

Ce noutăți aduce Legea Nordis

Actul normativ care va intra în vigoare zilele următoare vine cu o serie de modificări legislative menite să protejeze interesul cumpărătorilor. Legea Nordis a fost adoptată cu o întârziere de mai bine de un an. Proiectul a fost promovat în Parlament odată cu izbucnirea scandalului cu același nume în care a fost implicată familia fostei șefe a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, Laura Vicol (PSD).

Laura Vicol și soțul său, Victor Ciorbă sunt acuzați că ar fi înșelat mai mulți cumpărători de apartamente, cărora le-au luat avansuri fără să le mai livreze apartamentele. Ancheta a început încă din 2024, dar bate pasul pe loc. Procurorii nu dau impresia că ar fi foarte interesați, așa cum nu o fac nici în alte cazuri similare în care sunt implicați oameni politici, că vor să finalizeze ancheta.

În acest context, Legea promulgată de președinte stabilește că toate convențiile pentru rezervarea unui apartament în fază de proiect se pot incheia pentru o perioadă maximă de 60 zile. După acest termen urmează să fie încheiată promisiunea de vânzare sau contractului de vânzare-cumpărare. Sumele achitate de cumpărător pentru rezervare se scad din prețul vânzării și nu pot depăși 5% din acesta.

În situația in care până la expirarea celor 60 de zile nu se incheie promisiunea sau contractul de vânzare, din culpa exclusivă a dezvoltatorului, acesta restituie integral sumele primite. Are la dispoziție 30 de zile ca să se conformeze.

Ce prevede legea despre promisiunile de vânzare

Promisiunile de vânzare/promisiunile de cumpărare/ promisiunile bilaterale de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente în fază de proiect se încheie în formă autentică. Pentru a fi valabile este nevoie de notarea autorizației de construire în cartea funciară și de obținerea prealabilă a extrasului de carte funciară  pentru locuința respectivă.

Sumele achitate de cumpărător ca avans în cadrul promisiunii de vânzare/promisiunii de cumpărare/ promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare se depun într-un cont bancar distinct al dezvoltatorului. Acești bani pot fi utilizați doar pentru edificarea proiectului pentru care s-a plătit avansul.

Legea Nordis limitează avansul pe care dezvoltatorul îl poate solicita la 15%, în momentul semnării promisiunii de vânzare-cumpărare. O altă plată de 25% se va putea face la finalizarea structurii, iar alți 20% la finalizarea instalațiilor. Dezvoltatorii imobiliari vor putea solicita avansuri doar în funcție de stadiul fizic al proiectului.

În caz de faliment al dezvoltatorului, cumpărătorii devin creditori privilegiați, după statul român. Ei vor avea prioritate la recuperarea banilor.

