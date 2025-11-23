Pe 23 noiembrie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii. Sfântul a fost un pustnic care și-a dedicat întreaga existență lui Dumnezeu, lăsând un model luminos de smerenie și tărie duhovnicească. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi ca pe un mare rugător și ocrotitor al credincioșilor.

Cine a fost Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii

Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii este o figură emblematică a monahismului românesc, fiind considerat unul dintre marii noștri pustnici. De neam român, s-a născut în jurul anului 1628, probabil în zona Munților Pindului sau a Vâlcii, și a trăit în Țara Românească în perioada glorioasă a domnitorilor Matei Basarab (1632-1654) și a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714).

Cuviosul a ales de tânăr calea vieții monahale, intrând în obștea Schitului Iezeru, situat în pitoreștii Munți Căpățânii, județul Vâlcea. Aici, el s-a remarcat prin râvna sa deosebită, ducând o viață de asceză extremă, încât, așa cum se spune în Viețile Sfinților, „celorlalți viețuitori li se părea că fericitul Antonie ar fi în trup duhovnicesc.”

Dorind o nevoință și mai înaltă, el a primit binecuvântarea egumenului și s-a retras în pustnicie, găsind o mică peșteră într-o stâncă izolată. Cu propriile mâini, a săpat în peșteră o bisericuță, devenind astfel ctitorul primului lăcaș de cult săpat în stâncă de la Mănăstirea Iezeru. Aici, în această chilie strâmtă, s-a rugat neîncetat, biruind nenumărate ispite. Chiar dacă era un om simplu, se spune că era vesel la căutătură și lesne iertător, un model de blândețe și sfințenie.

De ce este sărbătorit pe 23 noiembrie

Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii este cinstit în calendarul în fiecare an, pe data de 23 noiembrie. Această zi marchează, de obicei, data la care este prăznuită adormirea sa întru Domnul.

Cuviosul a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992, înscriindu-se astfel în rândul sfinților români recunoscuți oficial. Sărbătoarea sa în această zi subliniază importanța pe care Biserica o acordă sfinților locali, care prin viața lor pilduitoare au sfințit pământul românesc. Pomenirea sa pe 23 noiembrie ne reamintește de continuitatea și unitatea vieții sfinte, de la pustnicii Orientului la cei ai pământului românesc. Moaștele sale se odihnesc la Mănăstirea Iezeru, fiind o sursă de binecuvântare și un loc de pelerinaj pentru credincioși.

Cum ne rugăm Sfântului Cuvios Antonie

Sfântul Antonie, fiind un mare pustnic și rugător, este un model pentru toți cei care caută liniștea interioară, biruința asupra ispitelor și o viață de rugăciune mai profundă.

Rugăciunea către Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii se face cerându-i mijlocirea la Dumnezeu pentru:

Pace și liniște sufletească: Ca unul care a ales pustnicia, el este un bun rugător pentru cei tulburați de grijile lumești.

Tărie în lupta cu ispitele: Prin nevoințele sale, el a biruit diavolul, fiind un sprijin pentru cei aflați în încercări.