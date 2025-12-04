B1 Inregistrari!
Sfânta Varvara, sărbătorită pe 4 decembrie: viața și semnificația uneia dintre cele mai iubite sfinte

04 dec. 2025, 08:43
Sfânta Varvara, sărbătorită pe 4 decembrie: viața și semnificația uneia dintre cele mai iubite sfinte
Sursa foto: alba24.ro.
Cuprins
  1. Cine a fost Sfânta Varvara
  2.  Semnificația zilei de 4 decembrie
  3. Obiceiuri și tradiții legate de Sfânta Varvara

Pe 4 decembrie, românii o prăznuiesc pe Sfânta Mare Muceniță Varvara, un model de curaj și credință în tradiția ortodoxă. Această zi este dedicată rugăciunii, recunoștinței și comemorării vieții unei sfinte care a rămas simbol al statorniciei în credință. Iată cine a fost aceasta și ce spune tradiția!

Cine a fost Sfânta Varvara

Sfânta Varvara a trăit în secolul al III-lea, în cetatea Heliopolis, în familia unui tată bogat și influent, pe nume Dioscor. Conform tradiției, tatăl său, dorind să o protejeze de ochii lumii și să o țină departe de influențe externe, a închis-o într-un turn.

În ciuda izolării, Varvara a aflat despre creștinism și a îmbrățișat credința creștină, refuzând să se închine idolilor. Acest act de curaj a atras furia tatălui său, care, conform legendei, a supus-o la chinuri și, în cele din urmă, a martirizat-o. Credincioșii o prăznuiesc pentru statornicia și devotamentul său față de Dumnezeu, chiar în fața amenințărilor și a persecuțiilor.

 Semnificația zilei de 4 decembrie

Ziua de 4 decembrie nu este doar o comemorare a Sfintei Varvara, ci și un prilej pentru creștini de a reflecta asupra valorilor credinței, curajului și integrității. Mulți români aprind lumânări și se roagă pentru sănătate și protecție, considerând că Sfânta Varvara ocrotește casele, familia și minerii — fiind și patroana protectorilor în situații periculoase.

În calendarul ortodox, pe 4 decembrie mai este pomenit și Sfântul Ioan Damaschin, dar tradiția populară se concentrează în special asupra Sfintei Varvara. Rugăciunile adresate acesteia sunt considerate puternice și eficiente în momente de dificultate sau încercări personale.

Obiceiuri și tradiții legate de Sfânta Varvara

În unele regiuni, ziua Sfintei Varvara marchează începutul anumitor ritualuri populare de iarnă, legate de protecția locuinței și prosperitatea familiei. Credincioșii mai tineri participă la slujbe și citesc viața sfintei pentru a învăța despre curaj, statornicie și smerenie.

Sărbătoarea de astăzi nu este doar un moment religios, ci și o ocazie de a transmite valorile tradiționale generațiilor tinere, păstrând vii credința și respectul față de sfinți.

