Metrorex pregătește scumpiri la metrou în 2026. Când ar putea intra în vigoare noile tarife

Ana Beatrice
08 mai 2026, 11:24
Cuprins
  1. Cât costă în prezent o călătorie cu metroul
  2. Ce tarife aveau abonamentele Metrorex în aprilie 2026
  3. Când ar putea intra în vigoare noile tarife la metrou

Călătoriile cu metroul s-ar putea scumpi în perioada următoare. Metrorex a propus majorarea tarifelor pentru toate tipurile de bilete și abonamente. Decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Transporturilor.

Cât costă în prezent o călătorie cu metroul

Metrorex a propus majorarea tarifelor pentru toate biletele și abonamentele. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Măruță, a cerut amânarea scumpirilor prin prorogarea cu 60 de zile a termenului de aplicare.

Noile tarife ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 mai 2026. În prezent, o călătorie cu metroul în București costă 5 lei, o cartelă cu două călătorii costă 10 lei, iar cea cu 10 călătorii ajunge la 40 de lei.

Ultima majorare a avut loc în 2021, când prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei. Comparativ cu alte capitale europene, transportul din București rămâne mai accesibil. În Londra, o călătorie cu metroul poate costa între 3 și 3,8 euro, în Berlin între 3,5 și 4,5 euro, iar în Paris prețul unei călătorii este de 2,55 euro și include acces la metrou, autobuz, tramvai și tren urban în interiorul orașului.

Ce tarife aveau abonamentele Metrorex în aprilie 2026

Prețurile abonamentelor Metrorex diferă în funcție de perioada pentru care sunt valabile. În aprilie 2026, un abonament de 24 de ore costa 12 lei, iar unul pentru 72 de ore ajungea la 35 de lei.

Călătorii plăteau 45 de lei pentru abonamentul săptămânal, 100 de lei pentru cel lunar și 500 de lei pentru varianta valabilă șase luni. Pentru un abonament anual, prețul ajungea la 900 de lei.

Când ar putea intra în vigoare noile tarife la metrou

Majorarea tarifelor Metrorex, care trebuia să intre în vigoare la 1 mai 2026, a fost amânată după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Măruță, a propus prorogarea cu 60 de zile a termenului de aplicare. Scumpirea fusese solicitată de Consiliul de Administrație al Metrorex și aprobată anterior de fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban.

Potrivit noului proiect aflat în consultare publică, tarifele majorate ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2026. Ministerul Transporturilor a explicat că decizia de amânare a fost luată pentru ca Metrorex să poată analiza impactul scumpirilor asupra numărului de călători, traficului din București, obligațiilor privind calitatea aerului și efectelor socioeconomice asupra populației.

