Vremea se va schimba la acest final de săptămână, conform estimărilor specialiștilor din cadrul . Sunt așteptate ploi care se vor manifesta la nivelul întregii țări.

Vremea ploioasă se va instala în weekend

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis două atenţionări de ploi şi instabilitate atmosferică. Potrivit meteorologilor, acestea sunt valabile pentru primele două zile ale weekendului, intrând în vigoare vineri și urmând să se încheie sâmbătă. Vremea va fi capricioasă în zone din Moldova, Muntenia, Oltenia şi Transilvania.

Astfel, pe parcursul zilei de vineri, între orele 12:00 – 22:00, se vor înregistra perioade cu instabilitate atmosferică. Codul galben vizează cea mai mare parte a Moldovei şi local Carpaţii Orientali şi Meridionali. Aici vor fi averse , descărcări electrice şi izolat intensificări ale vântului (rafale de 50 – 60 km/h) şi grindină.

De asemenea, pentru intervale scurte de timp (trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor atinge 15 – 25 litri/mp. Izolat se va ajunge și la 30 – 40 litri/mp.

A doua atenţionare Cod galben intră în vigoare sâmbătă, în intervalul 3:00 – 13:00. Vizează cea mai mare parte a Olteniei, nord-vestul şi nordul Munteniei. Vor fi înregistrate perioade de instabilitate atmosferică, averse torenţiale, descărcări electrice şi izolat intensificări ale vântului (rafale de 50 – 60 km/h) şi grindină. În intervale scurte sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 – 25 litri/mp, iar pe arii restrânse de 30 – 40 litri/mp.

Prognoza meteo pentru București

Vremea va deveni instabilă în Bucureşti, cu perioade în care se vor semnala averse, intensificări ale vântului şi, posibil, descărcări electrice, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Începând cu vineri, 8 mai, de la ora 10:00, până sâmbătă, 9 mai, ora 9:00, temperaturile vor fi ridicate, însă cerul va fi variabil. Seara și, mai ales noaptea vor fi înnorări, averse cu descărcări electrice şi intensificări ale vântului.

Temperatura maximă va fi de 25 – 27 de grade, iar cea minimă va oscila între 12 şi 14 grade.

Pentru perioada 9 mai, ora 9:00 – 10 mai, ora 10:00, se preconizează o răcire a vremii. Temporar, vor fi înnorări, averse şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, iar maxima termică se va situa în jurul valorii de 22 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 11 şi 13 grade.

Vremea în luna mai

În săptămâna 11 – 18 mai, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice acestei perioade, pe întreg teritoriul României. Sunt prognozate ploi în exces în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

În săptămâna 18 – 25 mai, arată că vremea va fi caldă. Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, dar deficitare, local, în sud-vestul teritoriului.

În săptămâna 25 mai – 01 iunie, temperaturile vor avea valori apropiate de cele normale cestei perioade, în majoritatea regiunilor țării. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.