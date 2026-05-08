B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Final de săptămână cu vreme ploioasă. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe regiuni. Care este situația în București

Final de săptămână cu vreme ploioasă. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe regiuni. Care este situația în București

Adrian Teampău
08 mai 2026, 10:42
Final de săptămână cu vreme ploioasă. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe regiuni. Care este situația în București
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Vremea ploioasă se va instala în weekend
  2. Prognoza meteo pentru București
  3. Vremea în luna mai

Vremea se va schimba la acest final de săptămână, conform estimărilor specialiștilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Sunt așteptate ploi care se vor manifesta la nivelul întregii țări.

Vremea ploioasă se va instala în weekend

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis două atenţionări Cod galben de ploi şi instabilitate atmosferică. Potrivit meteorologilor, acestea sunt valabile pentru primele două zile ale weekendului, intrând în vigoare vineri și urmând să se încheie sâmbătă. Vremea va fi capricioasă în zone din Moldova, Muntenia, Oltenia şi Transilvania.

Astfel, pe parcursul zilei de vineri, între orele 12:00 – 22:00, se vor înregistra perioade cu instabilitate atmosferică. Codul galben vizează cea mai mare parte a Moldovei şi local Carpaţii Orientali şi Meridionali. Aici vor fi averse averse torenţiale, descărcări electrice şi izolat intensificări ale vântului (rafale de 50 – 60 km/h) şi grindină.

De asemenea, pentru intervale scurte de timp (trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor atinge 15 – 25 litri/mp. Izolat se va ajunge și la 30 – 40 litri/mp.

A doua atenţionare Cod galben intră în vigoare sâmbătă, în intervalul 3:00 – 13:00. Vizează cea mai mare parte a Olteniei, nord-vestul şi nordul Munteniei. Vor fi înregistrate perioade de instabilitate atmosferică, averse torenţiale, descărcări electrice şi izolat intensificări ale vântului (rafale de 50 – 60 km/h) şi grindină. În intervale scurte sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 – 25 litri/mp, iar pe arii restrânse de 30 – 40 litri/mp.

Prognoza meteo pentru București

Vremea va deveni instabilă în Bucureşti, cu perioade în care se vor semnala averse, intensificări ale vântului şi, posibil, descărcări electrice, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Începând cu vineri, 8 mai, de la ora 10:00, până sâmbătă, 9 mai, ora 9:00, temperaturile vor fi ridicate, însă cerul va fi variabil. Seara și, mai ales noaptea vor fi înnorări, averse cu descărcări electrice şi intensificări ale vântului.

Temperatura maximă va fi de 25 – 27 de grade, iar cea minimă va oscila între 12 şi 14 grade.

Pentru perioada 9 mai, ora 9:00 – 10 mai, ora 10:00, se preconizează o răcire a vremii. Temporar, vor fi înnorări, averse şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, iar maxima termică se va situa în jurul valorii de 22 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 11 şi 13 grade.

Vremea în luna mai

În săptămâna 11 – 18 mai, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice acestei perioade, pe întreg teritoriul României. Sunt prognozate ploi în exces în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

În săptămâna 18 – 25 mai, prognoza arată că vremea va fi caldă. Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, dar deficitare, local, în sud-vestul teritoriului.

În săptămâna 25 mai – 01 iunie, temperaturile vor avea valori apropiate de cele normale cestei perioade, în majoritatea regiunilor țării. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.

Tags:
Citește și...
Prognoza meteo ANM: România, lovită din nou de ploi. Cum va fi vremea până pe 8 iunie
Meteo
Prognoza meteo ANM: România, lovită din nou de ploi. Cum va fi vremea până pe 8 iunie
Vremea se schimbă brusc în România. Vin furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
Meteo
Vremea se schimbă brusc în România. Vin furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
Vreme caldă în majoritatea țării, dar răcoare pe litoral. Temperaturile urcă până la 29 de grade în Transilvania
Meteo
Vreme caldă în majoritatea țării, dar răcoare pe litoral. Temperaturile urcă până la 29 de grade în Transilvania
Vremea, 5 mai: temperaturi de vară în vest și soare în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea, 5 mai: temperaturi de vară în vest și soare în cea mai mare parte a țării
Mai începe cu vreme de vară. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Meteo
Mai începe cu vreme de vară. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Vremea se încălzește în România. Temperaturi de până la 26 de grade și soare în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea se încălzește în România. Temperaturi de până la 26 de grade și soare în majoritatea regiunilor
Vremea, 3 mai: Se încălzește treptat în toată țara
Meteo
Vremea, 3 mai: Se încălzește treptat în toată țara
Vremea, 2 mai: Frig neobișnuit pentru această perioadă și ploi în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea, 2 mai: Frig neobișnuit pentru această perioadă și ploi în cea mai mare parte a țării
Frig ca în plină iarnă la 1 Mai! A fost cea mai rece dimineață din ultimii 35 de ani. Temperaturile au coborât până la -12
Meteo
Frig ca în plină iarnă la 1 Mai! A fost cea mai rece dimineață din ultimii 35 de ani. Temperaturile au coborât până la -12
Șoc meteo în România! Cea mai rece zi de 30 aprilie din ultimele decenii, cu ninsori abundente și troiene de până la 3 metri
Meteo
Șoc meteo în România! Cea mai rece zi de 30 aprilie din ultimele decenii, cu ninsori abundente și troiene de până la 3 metri
Ultima oră
10:20 - Tensiunile escaladează în Peninsula Coreeană. Kim Jong Un plasează artileria la granița cu Coreea de Sud
10:18 - Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu de ITA. Sportiva nu a fost găsită de trei ori pentru testarea antidoping
10:03 - Avertisment de securitate bancară. De ce chitanța de la bancomat îți poate pune banii în pericol
09:47 - Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc
09:37 - 8 mai, pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Află cine a fost „apostolul iubirii”
09:30 - Robert Fico, mesager între Kiev și Moscova. Premierul slovac duce un mesaj de la Zelenski pentru Putin
09:04 - Presa poloneză descrie coșmarul din România lui Nicolae Ceaușescu. Populația subnutrită era obligată să procreeze
09:03 - Castelul Bran are un nou administrator. Firma care operează domeniul, preluată de gestionarul moștenirii lui Elvis Presley
08:38 - Presa ucraineană: Criza politică din România ar putea afecta relațiile cu Kievul, în scenariul unei guvernări AUR
08:26 - O nouă lansare de titluri Fidelis. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi atractive pentru investitori