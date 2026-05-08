B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Kaja Kallas: Uniunea Europeană consolidează capacitățile de apărare ale Republicii Moldova

Kaja Kallas: Uniunea Europeană consolidează capacitățile de apărare ale Republicii Moldova

Selen Osmanoglu
08 mai 2026, 10:50
Kaja Kallas: Uniunea Europeană consolidează capacitățile de apărare ale Republicii Moldova
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. UE, principal partener în modernizarea armatei moldovene
  2. „Războiul din Ucraina generează provocări hibride”
  3. Pachet de sprijin de aproape 200 de milioane de euro
  4. Cooperare extinsă în domeniul securității și apărării
  5. Vizită oficială la Chișinău

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat la Chișinău că Uniunea Europeană este deja cel mai mare furnizor de echipamente pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova, subliniind că sprijinul oferit contribuie atât la securitatea imediată, cât și la consolidarea rezilienței pe termen lung a țării.

UE, principal partener în modernizarea armatei moldovene

Declarațiile au fost făcute în cadrul întrevederii dintre Kaja Kallas și ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi. Oficialul european a subliniat amploarea sprijinului oferit prin Instrumentul European pentru Pace (EPF), scrie Adevărul.

„Sprijinul UE menține siguranța cetățenilor moldoveni. UE este deja cel mai mare furnizor de echipamente pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova: pentru domeniul logistic, ajutor medical și pentru protejarea infrastructurii critice”, a declarat Kaja Kallas.

Ea a precizat că ajutorul include echipamente de comunicații, vehicule militare, camioane, autobuze și mijloace de transport de urgență, toate destinate modernizării capacităților de apărare.

„Războiul din Ucraina generează provocări hibride”

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a afirmat că Republica Moldova este puternic afectată de provocările hibride generate de războiul din Ucraina și are nevoie de sprijin extern pentru consolidarea apărării.

„După cum cunoașteți, Republica Moldova este foarte mult afectată de provocările hibride generate de războiul condus de Rusia în Ucraina. Ca urmare, continuăm să muncim pentru consolidarea capacităților noastre de apărare”, a declarat oficialul moldovean.

Acesta a subliniat că sprijinul european a fost esențial în înregistrarea progreselor recente în domeniul militar și al securității.

Pachet de sprijin de aproape 200 de milioane de euro

Potrivit datelor prezentate, Uniunea Europeană a oferit până în prezent un sprijin de 197 de milioane de euro pentru modernizarea Armatei Republicii Moldova.

Finanțarea vizează mai multe domenii strategice, inclusiv:

  • capabilități medicale și de geniu
  • comandă și control
  • comunicații militare
  • mobilitate și logistică
  • supravegherea și apărarea spațiului aerian
  • instruire și interoperabilitate cu structurile europene

Cooperare extinsă în domeniul securității și apărării

Kaja Kallas a avut discuții și cu ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, privind procesul de aderare la Uniunea Europeană și cooperarea în domeniul securității.

„Parteneriatul cu Uniunea Europeană ajută Republica Moldova să devină mai rezilientă și mai bine pregătită să răspundă provocărilor actuale”, a declarat Mihai Popșoi.

La rândul său, Kallas a subliniat că avansarea procesului de extindere a UE este esențială pentru stabilitatea întregului continent și că Republica Moldova are o oportunitate importantă de valorificat.

Vizită oficială la Chișinău

Kaja Kallas se află într-o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 7-8 mai, timp în care are programate mai multe întâlniri, inclusiv cu președinta Maia Sandu. Scopul vizitei este consolidarea cooperării dintre Chișinău și Uniunea Europeană în domeniile securității, apărării și integrării europene.

Tags:
Citește și...
Momente tensionate în Sinzig, Germania, după o luare de ostatici la o bancă. Poliția a împânzit zona cu forțe speciale
Externe
Momente tensionate în Sinzig, Germania, după o luare de ostatici la o bancă. Poliția a împânzit zona cu forțe speciale
Laburiștii lui Keir Starmer suferă pierderi masive la alegerile din Marea Britanie. Reform UK obține sute de mandate locale
Externe
Laburiștii lui Keir Starmer suferă pierderi masive la alegerile din Marea Britanie. Reform UK obține sute de mandate locale
Creșterea tarifelor la automobile din UE, amânată de Donald Trump până la 4 iulie
Externe
Creșterea tarifelor la automobile din UE, amânată de Donald Trump până la 4 iulie
Când vor începe negocierile de aderare ale Moldovei la UE. Anunțul făcut de Kaja Kallas la Chișinău
Externe
Când vor începe negocierile de aderare ale Moldovei la UE. Anunțul făcut de Kaja Kallas la Chișinău
Tensiunile escaladează în Peninsula Coreeană. Kim Jong Un plasează artileria la granița cu Coreea de Sud
Externe
Tensiunile escaladează în Peninsula Coreeană. Kim Jong Un plasează artileria la granița cu Coreea de Sud
Hotelierii din SUA, dezamăgiți înainte de Cupa Mondială 2026. Valul de turiști încă nu a apărut
Externe
Hotelierii din SUA, dezamăgiți înainte de Cupa Mondială 2026. Valul de turiști încă nu a apărut
Deputații din Republica Moldova vor fi obligați să vorbească limba română în plen. Ce reguli noi apar la Chișinău
Externe
Deputații din Republica Moldova vor fi obligați să vorbească limba română în plen. Ce reguli noi apar la Chișinău
Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES
Externe
Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES
Armistițiu anunțat de Rusia în războiul din Ucraina. Cât va dura încetarea focului decisă de Kremlin
Externe
Armistițiu anunțat de Rusia în războiul din Ucraina. Cât va dura încetarea focului decisă de Kremlin
Lovitură pentru pasagerii unei mari companii aeriene din Europa. Bagajul gratuit este redus drastic
Externe
Lovitură pentru pasagerii unei mari companii aeriene din Europa. Bagajul gratuit este redus drastic
Ultima oră
14:57 - Cuplu din Baia Mare, anchetat penal după un accident. Ambii erau băuți, fără permis și cu mașină radiată
14:51 - Dominic Fritz provoacă confuzie în rândul simpatizanților USR. Dublul limbaj în raport cu PSD: Adio, dar colaborez cu tine
14:36 - Orașul din România care se stinge încet. A pierdut peste 35.000 de locuitori și se confruntă cu probleme financiare grave
14:21 - Operațiune DIICOT în nordul țării. Rețele de contrabandă și funcționari suspectați că „închideau ochii”
14:15 - Momente tensionate în Sinzig, Germania, după o luare de ostatici la o bancă. Poliția a împânzit zona cu forțe speciale
13:58 - Gică Hagi schimbă fața echipei naționale. Patru debutanți pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor
13:54 - Papa Leon al XIV-lea, apel la liderii lumii: „Să calmeze ura și tensiunile globale”
13:38 - Replica PSD la acordul Bolojan-Fritz. Social-democrații negociază o nouă majoritate parlamentară
13:36 - Clipe de groază la o școală din Arad, după ce un elev a fost înjunghiat de un coleg. Victima a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital
13:18 - Român achitat definitiv în Italia după 56 de zile de detenție. Cere despăgubiri pentru arestarea în baza „Codului Roșu”