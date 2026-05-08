Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat la Chișinău că este deja cel mai mare furnizor de echipamente pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova, subliniind că sprijinul oferit contribuie atât la securitatea imediată, cât și la consolidarea rezilienței pe termen lung a țării.

UE, principal partener în modernizarea armatei moldovene

Declarațiile au fost făcute în cadrul întrevederii dintre Kaja Kallas și ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi. Oficialul european a subliniat amploarea sprijinului oferit prin Instrumentul European pentru Pace (EPF), scrie Adevărul.

„Sprijinul UE menține siguranța cetățenilor moldoveni. UE este deja cel mai mare furnizor de echipamente pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova: pentru domeniul logistic, ajutor medical și pentru protejarea infrastructurii critice”, a declarat Kaja Kallas.

Ea a precizat că ajutorul include echipamente de comunicații, vehicule militare, camioane, autobuze și mijloace de transport de urgență, toate destinate modernizării capacităților de apărare.

„Războiul din Ucraina generează provocări hibride”

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a afirmat că Republica Moldova este puternic afectată de provocările hibride generate de războiul din Ucraina și are nevoie de sprijin extern pentru consolidarea apărării.

„După cum cunoașteți, Republica Moldova este foarte mult afectată de provocările hibride generate de războiul condus de Rusia în Ucraina. Ca urmare, continuăm să muncim pentru consolidarea capacităților noastre de apărare”, a declarat oficialul moldovean.

Acesta a subliniat că sprijinul european a fost esențial în înregistrarea progreselor recente în domeniul militar și al securității.

Pachet de sprijin de aproape 200 de milioane de euro

Potrivit datelor prezentate, Uniunea Europeană a oferit până în prezent un sprijin de 197 de milioane de euro pentru modernizarea Armatei Republicii Moldova.

Finanțarea vizează mai multe domenii strategice, inclusiv:

capabilități medicale și de geniu

comandă și control

comunicații militare

mobilitate și logistică

supravegherea și apărarea spațiului aerian

instruire și interoperabilitate cu structurile europene

Cooperare extinsă în domeniul securității și apărării

Kaja Kallas a avut discuții și cu ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, privind procesul de aderare la Uniunea Europeană și cooperarea în domeniul securității.

„Parteneriatul cu Uniunea Europeană ajută Republica Moldova să devină mai rezilientă și mai bine pregătită să răspundă provocărilor actuale”, a declarat Mihai Popșoi.

La rândul său, Kallas a subliniat că avansarea procesului de extindere a UE este esențială pentru stabilitatea întregului continent și că Republica Moldova are o oportunitate importantă de valorificat.

Vizită oficială la Chișinău

Kaja Kallas se află într-o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 7-8 mai, timp în care are programate mai multe întâlniri, inclusiv cu președinta Maia Sandu. Scopul vizitei este consolidarea cooperării dintre Chișinău și Uniunea Europeană în domeniile securității, apărării și integrării europene.