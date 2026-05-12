Fanii lui Bonnie Tyler urmăresc cu emoție veștile venite din Portugalia, după ce artista galeză a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Interpreta unor hituri care au marcat generații întregi trece printr-o perioadă delicată, chiar înaintea unei noi serii de concerte programate în Europa, inclusiv în România.

Ce s-a întâmplat cu Bonnie Tyler în ultimele zile

Cântăreața în vârstă de 74 de ani a fost internată săptămâna trecută într-un spital din Faro, după ce medicii au decis efectuarea unei operații intestinale de urgență, informează . După intervenția chirurgicală, artista a fost plasată în , în timp ce echipa medicală i-a monitorizat atent evoluția.

Primele informații oficiale au venit prin intermediul purtătorului său de cuvânt, care a oferit un mesaj urmărit imediat de presa internațională. „În această dimineaţă, Bonnie este în continuare grav bolnavă, dar stabilă în spitalul din Faro, însă medicii sunt în continuare optimişti că se va recupera complet”, a declarat reprezentantul artistei.

Acesta a transmis și că echipa sa va reveni cu noi detalii imediat ce medicii vor permite comunicarea altor informații. „Când vom avea alte informaţii despre starea lui Bonnie, vom transmite un nou comunicat”, a adăugat acesta.

Cum au reacționat fanii și colegii din industrie

Mesajele de susținere au început să apară aproape imediat, iar pagina oficială de Facebook a artistei s-a umplut rapid de încurajări. Admiratori din mai multe țări, inclusiv persoane care au trecut prin intervenții asemănătoare, i-au transmis gânduri bune și urări de recuperare.

Vineri, echipa artistei a publicat un mesaj emoționant pentru cei care au fost aproape în aceste zile dificile. Postarea le mulțumea oamenilor pentru „incredibilul val de dragoste şi urări de bine pe care l-am primit pentru Bonnie în ultimele zile. Înseamnă enorm pentru noi”.

Chitaristul său, Ed Poole, a transmis că el și restul trupei „speră şi se roagă ca ea să treacă cu bine peste acest moment”, relatează Digi24.

Ce se întâmplă cu turneul european și concertul din România

avea programate în această perioadă spectacole în Malta și Germania, urmate de alte concerte în Marea Britanie, Austria, Ungaria și Turcia. În calendarul artistei rămâne, deocamdată, și concertul anunțat pentru 23 octombrie la București, la Sala Palatului.

Artista, celebră pentru „Total Eclipse of the Heart”, continuă să fie una dintre cele mai iubite voci ale muzicii internaționale. La începutul acestui an, piesa lansată în 1983 a depășit pragul impresionant de un miliard de ascultări pe Spotify.