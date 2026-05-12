Comisia Europeană interzice majorarea prețurilor din cauza combustibilului și obligă companiile aeriene să plătească despăgubiri

Flavia Codreanu
12 mai 2026, 21:31
Sursa foto: Pixabay / @mehmetkali
Cuprins
  1. Comisia Europeană a decis noile reguli pentru companiile aeriene
  2. Pot companiile să ceară bani în plus
  3. Ce drepturi au pasagerii dacă zborul are probleme

Comisia Europeană a decis că, indiferent de costurile mari cu combustibilul, companiile aeriene sunt obligate să plătească despăgubiri pasagerilor. Acestea trebuie acordate dacă zborurile sunt anulate.

Comisia Europeană a decis noile reguli pentru companiile aeriene

Călătorii trebuie să știe că au dreptul la despăgubiri de până la 600 de euro dacă zborul lor este anulat din cauza costurilor ridicate cu benzina de avion.

Companiile au încercat să spună că prețurile mari sunt o „situație extraordinară”, dar autoritățile europene au clarificat că riscul banilor este treaba firmei, nu a pasagerului. Practic, dacă un zbor este anulat pentru că nu mai este profitabil, oamenii tot trebuie să primească asistență, rambursare sau un alt zbor.

„Acest ghid elimină orice ambiguitate pe care unele companii aeriene ar fi putut încerca să o exploateze. Anularea unui zbor pentru că a devenit neprofitabil din punct de vedere comercial nu este același lucru cu anularea cauzată de circumstanțe aflate în afara controlului operatorului aerian. Comisia Europeană a trasat clar această linie, iar pasagerii trebuie să știe că drepturile lor rămân pe deplin protejate”, a declarat Anton Radchenko CEO AirAdvisor conform unui comunicat de presă.

Pot companiile să ceară bani în plus

O veste foarte bună pentru turiști este că firmele de zbor nu mai au voie să îți ceară bani în plus după ce ai cumpărat biletul, chiar dacă între timp s-a scumpit combustibilul.

Prețul pe care l-ai văzut când ai rezervat este cel final. De asemenea, pasagerii au la dispoziție până la trei ani să ceară despăgubirile, deci există destul timp pentru a acționa dacă ai avut probleme la aeroport.

„Pasagerii presupun adesea că, atunci când o criză este extinsă, drepturile lor individuale dispar. Nu este așa. Comisia Europeană a clarificat că presiunea financiară asupra unei companii aeriene nu reprezintă o apărare legală împotriva plății despăgubirilor”, a adăugat Anton Radchenko.

Ce drepturi au pasagerii dacă zborul are probleme

Dacă pasagerii se trezesc cu zborul anulat sau întârziat mult, au dreptul la o sumă de bani între 250 și 600 de euro, în funcție de cât de lung era drumul, screi DCnews.

Pe lângă acești bani, compania trebuie să dea mâncare, apă și chiar cazare la hotel dacă ești blocat peste noapte. Singura scuză prin care o companie poate scăpa de plată este dacă demonstrează că nu a existat fizic combustibil în tot aeroportul, nu doar că era prea scump pentru ei.

