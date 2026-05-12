Festivalul de la Cannes a fost deschis de actrițele Jane Fonda și Gong Li. Regizorul Peter Jackson, recompensat cu Palme d’honneur (VIDEO)

Adrian Teampău
12 mai 2026, 22:44
Jane Fonda și Gong Li Sursa foto: Hepta/ Abaca Press / Blondet Eliot/ABACA
Cuprins
  1. Festivalul de Film de la Cannes a început
  2. Peter Jackson premiat cu un Palme d’honneur
  3. Festivalul de film de la Cannes a continuat cu o proiecție

Festivalul de Film de la Cannes a fost deschis oficial, printr-o ceremonie găzduită de actrițele Jane Fonda și Gong Li. Cu acest prilej, regizorul Peter Jackson  a fost recompensat cu Palme d’honneur.

Festivalul de Film de la Cannes a început

Actriţele Gong Li şi Jane Fonda au declarat deschisă, marţi seară, Festivalul de Film, ajuns la cea de-a 79-a ediţie. Ele au fost gazdele unei ceremonii în cadrul căreia regizorul neozeelandez Peter Jackson a fost recompensat cu un trofeu Palme d’Or onorific, informează AFP.

Festivalul „ne permite să ne întâlnim şi să ne conectăm” unii cu alţii, a subliniat Gong Li, în deschiderea evenimentului.

„Cred că cinematografia a fost întotdeauna un act de rezistenţă, pentru că noi spunem poveşti, iar poveştile sunt cele care alcătuiesc o civilizaţie. Aşadar, haideţi să celebrăm îndrăzneala, libertatea şi actul feroce al creaţiei”, a adăugat Jane Fonda, cunoscută și ca activist social.

Peter Jackson și Elijah Wood Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Blondet Eliot/ABACA

Peter Jackson premiat cu un Palme d’honneur

Trofeul onorific Palme d’Or i-a fost înmânat, regizorului Peter Jackson, de actorul Elijah Wood, în cadrul ceremoniei de deschidere la Festivalul de Film de la Cannes. Acesta îi datorează regizorului neozeelandez rolul personajului Frodo Baggins în trilogia „Stăpânul inelelor”, care i-a lansat cariera.

„Tu i-ai arătat lumii ceva ce ea nu mai văzuse încă până atunci”, a declarat actorul de 45 de ani, adresându-i-se.

Jackson le-a  mulţumit organizatorilor pentru trofeul primit precizând că este ceva ce nu și-ar fi imaginat că ar putea câştiga. El a amintit despre cele două momente care îl leagă de Cannes. Primul este avanpremiera lungmetrajului său de debut, „Bad Taste” (1987), distribuit ulterior în 50 de ţări.

Cel de-al doilea moment a avut loc în 2001, când regizorul neozeelandez a prezentat pe Croazetă câteva minute din primul film al trilogiei „Stăpânul inelelor”. A fost un moment ce a marcat începutul pasiunii spectatorilor din întreaga lume pentru acea trilogie cinematografică.

Festivalul de film de la Cannes a continuat cu o proiecție

După ceremonia în cadrul căreia Peter Jackson a fost premiat, actriţa Eye Haidara, care găzduiește ceremonia, l-a invitat pe regizor să i se alăture pentru a asculta un cover al piesei „Get Back” din repertoriu The Beatles: Se știe că regizorul este fan al trupei. Momentul muzical a fost asigurat de cântăreţele franceze Theodora şi Oklou.

În deschiderea Festivalului de film a fost proiectat lungmetrajul „La Venus Electrique”, regizat de Pierre Salvadori.

