Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe unul dintre cei mai mari Sfinți. Mulți români îi poară numele

Ana Beatrice
17 nov. 2025, 12:46
Sursa Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul
  2. De ce este prăznuit pe data de 17 noiembrie
  3. Cum ne putem ruga Sfântului Ierarh Grigorie Taumaturgul

Pe 17 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul. El este cunoscut drept unul dintre cei mai mari făcători de minuni ai creștinătății. A fost episcop al Neocezareei, renumit pentru credința sa puternică și darul vindecării. A rămas în istorie ca un apărător al dreptei credințe și un sprijin pentru cei aflați în suferință.

Cine a fost Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul

Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul a fost un episcop respectat al secolului al III-lea. S-a născut într-o familie păgână și, încă din tinerețe, a manifestat o sete puternică de cunoaștere, studiind filosofia și dreptul. Convertirea sa la creștinism a avut loc în perioada în care a devenit ucenic al marelui teolog Origen, de la care a învățat profundele învățături ale credinței.

După hirotonirea ca episcop al Neocezareei, a reușit să transforme aproape complet orașul, trecându-l de la păgânism la creștinism prin predică, exemplu personal și fapte considerate miraculoase.

Numeroase vindecări, izbăviri din nenorociri și ajutorări neobișnuite îi sunt pomenite în tradiția bisericii. A rămas în istorie ca un model de credință neclintită, smerenie și devotament față de oamenii aflați în suferință.

De ce este prăznuit pe data de 17 noiembrie

Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul este prăznuit pe 17 noiembrie deoarece aceasta este ziua în care și-a încheiat misiunea pământească. Biserica a ales această dată pentru a onora moștenirea lui spirituală și minunile care l-au făcut cunoscut în toată creștinătatea.

Sărbătoarea amintește de puterea credinței sale și de modul în care a schimbat viețile oamenilor din Neocezareea. Credincioșii îl pomenesc atunci pentru vindecările și ajutorul pe care tradiția spune că le aduce celor în necaz.

Cum ne putem ruga Sfântului Ierarh Grigorie Taumaturgul

Sfinte Ierarhe Grigorie Taumaturgule, făcător de minuni și lumină pentru cei care te cheamă cu credință, roagă-te pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Întărește-ne în momentele de slăbiciune și adu alinare celor bolnavi și întristați. Tu, care ai primit darul vindecării și ai ridicat pe mulți din necazuri grele, mijlocește pentru sufletele noastre și dă-ne pace, sănătate și ajutor grabnic. Îndreaptă-ne pașii spre bine și întărește credința noastră, ca să urmăm exemplul vieții tale curate. Sfinte Grigorie, nu ne lăsa fără ocrotirea ta. Amin.

