Silvia Dumitrescu îi critică dur pe falșii credincioși: „Să porți o cruciuliță la gât și să înjuri, să furi, să îți bați nevasta, copiii... Tu ești cel care devine rău, nu te face Dumnezeu rău”

Silvia Dumitrescu este iubită pentru stilul ei nonconformist și e mândră de ea, pentru că a reușit să se păstreze autentică și să-și mențină sinceritatea și inocența tipice copiilor. Artista a mai spus că e sincer credincioasă, are duhovnic, ține toate posturile și i-a condamnat pe cei care pozează în oameni credincioși, dar fac păcate dintre cele mai grave.

Silvia Dumitrescu: Sunt foarte bucuroasă că am reușit să mai am această fațetă a caracterului meu

„Toți au văzut copilul din mine, sinceritatea copilului, care, în naivitatea lui … Noi toți suntem creația lui Dumnezeu și el vine cu puritatea aceea, când vine pe lume… copilul. Contează enorm să îți păstrezi puritatea chiar dacă alții râd de tine… ‘Măi, Silvia, tot copil ai rămas!’ Sunt foarte bucuroasă că am reușit să mai am această fațetă a caracterului meu. Ceea ce este o chestie destul de rară, de care oamenii râd, pur și simplu. Dar, pe lângă asta, sunt mândră de mine, că am avut de-a face cu niște oameni deștepți de la care am avut ce să învăț”, a susținut artista, pentru

Ea a mai afirmat că mereu s-a păstrat autentică, a cântat doar melodiile care chiar au reprezentat-o și niciodată nu a cântat pentru vreun partid politic: „Pe mine m-au iubit oamenii și m-au chemat pentru că eram talentată. Și pentru că am fost politicoasă cu toată lumea. M-au acceptat și cu toate defectele mele, așa cum am fost eu. Nimeni nu este perfect pe lumea aceasta”.

Silvia Dumitrescu, despre adevărata credință

Cântăreața a mai susținut că parte din identitatea ei este și faptul că e de mică un om realmente : „Puțină lume știe că eu am intrat în Biserica Sf. Nicolae din Biserica Râmnicu Sărat unde erau bunicii și străbunicii mei, străbunicul meu fiind preot. Unul dintre primele lucruri pe care le-am învățat a fost să-mi fac crucea singură, și mi-a arătat icoanele cu sfinți și am stat cumințică să ascult slujbă, atât cât înțelegeam eu la trei-patru ani. Dar, pentru construcția mea de mai departe, baza pe care mi-au pus-o străbunicul și străbunica au rămas neclintite, în mine. Neclintite. Și, pot să spun cu mâna pe suflet că eu am un , țin posturile.

Silvia Dumitrescu i-a criticat apoi pe cei care în mod fals pretind că sunt credincioși: „În ziua de azi sunt mulți care spun că sunt credincioși. Bravo! Dar să fii credincios, să porți o cruciuliță la gât și să înjuri și să furi, să fii agresiv cu oamenii, să îți bați nevasta, copiii sau mai știu eu ce acte din acestea de neimaginat… Și tu să spui că ești credincios. Păi, care este credința ta? Am ascultat-o zilele trecute pe Doina Gradea și spunea: ‘Dumnezeu ne-a făcut pe unii buni și pe alții răi.’ Eu nu cred asta. Dumnezeu ne face pe toți la fel. Tu ești cel care schimbă calea și care devine rău, nu te face Dumnezeu rău”.