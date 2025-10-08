B1 Inregistrari!
Postul Crăciunului 2025. Când începe, ce nu se mănâncă și care este semnificația sa spirituală

Elena Boruz
08 oct. 2025, 09:09
Sursă foto simbol: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Ce alimente sunt interzise în această perioadă
  2. Care este semnificația spirituală a postului

Postul Crăciunului, cunoscut și ca Postul Nașterii Domnului, este una dintre cele mai importante perioade pentru creștinii ortodocși. În anul 2025, acesta va începe sâmbătă, 15 noiembrie, și se va încheia în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Lăsatul secului are loc în mod tradițional pe 14 noiembrie, însă dacă această zi cade miercuri sau vineri, postul începe mai devreme.

Timp de 40 de zile, credincioșii sunt îndemnați să își îndrepte atenția spre rugăciune, reflecție și apropiere de valorile creștine. În plus, această perioadă este un prilej de recunoștință și împăcare, în care oamenii sunt încurajați să ofere iertare, să fie mai buni și mai solidari cu cei din jur.

Ce alimente sunt interzise în această perioadă

Postul Crăciunului presupune abținerea de la carne, ouă și produse lactate. În schimb, credincioșii adoptă o alimentație bazată pe legume, fructe, cereale și alte produse vegetale. Spre deosebire de Postul Paștelui, cel al Crăciunului are un caracter mai blând, fiind considerat un timp al bucuriei și speranței.

În zilele de sâmbătă și duminică dintre 21 noiembrie și 20 decembrie, Biserica oferă dezlegare la pește, marcând momentele de bucurie duhovnicească din această perioadă. După 20 decembrie, postul devine mai aspru, accentuând importanța pregătirii pentru Nașterea Domnului. De asemenea, în perioada postului, credincioșii evită petrecerile zgomotoase și nunțile, preferând liniștea și rugăciunea.

Care este semnificația spirituală a postului

Postul Nașterii Domnului amintește de devotamentul patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, care au așteptat venirea Mântuitorului. De asemenea, cele 40 de zile simbolizează postul lui Moise pe Muntele Sinai, înainte de a primi Tablele Legii.

Această perioadă nu reprezintă doar o abținere alimentară, ci și o călătorie lăuntrică spre credință și purificare. Biserica îndeamnă credincioșii să se spovedească, să se împărtășească și să își deschidă inimile pentru a primi cu bucurie Lumina Întrupată, pe Iisus Hristos. Postul este, totodată, un timp al faptelor bune: vizitarea bolnavilor, ajutorarea celor nevoiași și împăcarea cu cei apropiați devin gesturi de mare valoare spirituală.

