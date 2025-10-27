B1 Inregistrari!
Iulia Petcu
27 oct. 2025, 17:54
Foto: hepta photo agency / hepta photo agency
Cuprins
  1. Ce provocări a întâmpinat echipa la începutul construcției
  2. Cum a fost stabilită dimensiunea monumentală a Catedralei
  3. Cât de aproape este catedrala de finalizare
  4. Cum va arăta spațiul din jurul Catedralei
  5. Până unde pot ajunge vizitatorii în interiorul Catedralei

Cel mai mare edificiu ortodox din România, Catedrala Mântuirii Neamului, se apropie de finalizare. Arhitectul Constantin Amâiei, coordonatorul proiectului, a vorbit despre etapele dificile, stadiul actual al lucrărilor și viziunea pentru viitorul ansamblului monumental.

Ce provocări a întâmpinat echipa la începutul construcției

Realizarea unei construcții de asemenea dimensiuni a implicat o complexitate tehnică uriașă. Arhitectul Constantin Amâiei a explicat că momentele cele mai dificile au fost cele de la începutul proiectului, în faza de infrastructură. „Tehnic a fost cel mai dificil când am început fundațiile sau partea de infrastructură, acolo au fost niște lucrări mai speciale și după care au continuat cu structura asta până sus, de 120 m, iarăși a fost o lucrare foarte dificilă”, a declarat el la Digi24.

Această etapă a reprezentat baza solidă pentru un edificiu care domină orizontul capitalei. Ridicarea structurii de 120 de metri a presupus o coordonare atentă între ingineri, arhitecți și constructori, fiecare contribuind la atingerea unui nivel excepțional de precizie tehnică.

Cum a fost stabilită dimensiunea monumentală a Catedralei

Potrivit arhitectului, mărimea impunătoare a clădirii nu a fost o întâmplare, ci rezultatul unei colaborări complexe între echipa de proiectare și Patriarhia Română. „A fost o temă de proiectare care a fost stabilită de comun acord în niște întâlniri prealabile procesului de proiectare. Adică dacă înainte se făceau concursuri cu machete cu propuneri diferite, de data asta s-a dorit să fie stabilite niște criterii de la început, adică toți cei care propuneau proiectele respective să îndeplinească niște condiții prestabilite. Și dimensiunea asta a fost stabilită atunci pentru că s-a considerat cea mai potrivită pentru locul unde a fost amplasată”, a explicat Amâiei.

Această decizie a asigurat coerența proiectului și integrarea sa armonioasă în peisajul urban al Bucureștiului, în proximitatea Palatului Parlamentului.

Cât de aproape este catedrala de finalizare

Deși exteriorul a fost finalizat, lucrările din interior continuă într-un ritm constant. „Am avut în ultima perioadă un proiect, ca să zic așa, aproape, ca să selectăm zonele unde să fie accesul public, pentru că șantierul continuă, el nu e terminat, sunt multe spații care mai trebuie după aceea finisate, dar pentru accesul public ar trebui să stabilim că asta este zona unde oamenii intră în interior și de asemenea partea exterioară a fost finalizată”, a detaliat arhitectul, scrie Ziare.com.

Dacă ritmul actual se menține, ansamblul ar putea fi complet în trei-patru ani. În jurul Catedralei se vor ridica și clădiri adiacente, concepute inițial ca un complex monahal, care vor completa imaginea arhitecturală a zonei.

Cum va arăta spațiul din jurul Catedralei

Un element esențial al proiectului îl reprezintă crearea unui parc dedicat Catedralei. Acesta va fi conectat cu Parcul Izvor și zona Palatului Parlamentului. „Așa este gândit proiectul și toată amenajarea exterioară din jurul Catedralei și în jurul Palatului Parlamentului, să fie cu acces public nelimitat. Când o să fie lucrul ăsta încă nu știm deocamdată”, a precizat Amâiei.

Proiectul va oferi un nou spațiu urban deschis, unde locuitorii și pelerinii vor putea petrece timp în aer liber, într-un cadru de o importanță simbolică majoră.

Până unde pot ajunge vizitatorii în interiorul Catedralei

Vizitatorii vor putea urca până la cota 71, la baza turlei principale, pentru a admira panorama capitalei. „Pelerinii pot să viziteze catedrala până la cota 71, spunem noi, adică la baza turlei principale. Inițial noi am vrut să fie accesul public până în vârf, cum este și la alte catedrale. Nu s-a putut din cauza unor restricții tehnice, dar poate în viitor se poate ajunge până acolo, pentru că avem și scări și lifturi până în vârf, dar deocamdată accesul public este până la baza turlei”, a spus arhitectul.

Chiar și așa, priveliștea oferită de la acea înălțime promite să fie una dintre cele mai impresionante din București, marcând o nouă etapă în istoria modernă a capitalei.

