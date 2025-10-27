B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Scandal între suveraniști și globaliști pe Catedrala Neamului. Război Lazarus-Caramitru (VIDEO)

Adrian A
27 oct. 2025, 14:55
Sursa foto: Inquam Photos/George Călin
Cuprins
  1. Tonul l-au dat suveraniștii: Nicușor nu a vrut Catedrala Neamului
  2. Suveraniștii au înjurat tot ce au prins la Catedrala Neamului
  3. Luis Lazarus: USR nu striga că nu vrea catedrale?
  4. De la globaliști, a ieșit la rampă Andrei Caramitru

Catedrala Neamului a stârnit adevărate scandaluri între suveraniști și globaliști. Pe rețelele de socializare sunt mesaje pline de injurii și acuze.

Tonul l-au dat suveraniștii: Nicușor nu a vrut Catedrala Neamului

Primii care au dat tonul scandalurilor au fost suveraniștii. Aceștia și-au adus aminte de toate relele făcute de Nicușor Dan și useriști în legătură cu Catedrala Neamului și au punctat că USR a votat împotriva finanțării lăcașului de cult.

„Ieri, la plecarea miniștrilor Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu de la Catedrala Națională, oamenii au strigat din toată inima: „Huo! Hoții! Trădătorilor! Demisia!”. Nu e o întâmplare. E strigătul unei țări ajunse la limită.
Românii trăiesc scumpirea zilnică a alimentelor, facturi uriașe la energie, taxe și impozite care strivesc munca cinstită, toate pentru a „corecta” un deficit făcut de aceiași care conduc și azi. În timp ce buzunarele privilegiaților rămân pline, de la oameni se ia tot. De aici vine revolta.
Am mai văzut și ipocrizia celor care altădată strigau „Fără bani publici pentru Catedrală” și batjocoreau credința românilor, iar astăzi mimează respectul. Poporul nu uită. Nici minciunile PSD–PNL–USR–UDMR, nici aroganța cu care au dezbinat și au umilit oameni în propria lor țară.
Ca deputat AUR, sunt de partea românilor care cer adevăr, dreptate și demnitate.”, scrie deputatul AUR, Daniel Ciornei

Suveraniștii au înjurat tot ce au prins la Catedrala Neamului

„În ce calitate s-a dus Nicușor Dan la slujba de Sfințire a Catedralei Neamului?
În calitate de președinte?
Nicușor nu dă doi bani pe biserica ortodoxă, doar cu gurița personală a declarat că nu s-a cununat în biserică întrucât e un ritual în care nu crede.
Deci, ce a căutat Nicușor Dan acolo împreună cu concubina îmbrăcată în negru ca la priveghi? Care a fost semnificația ținutei de doliu? 
Moartea credinței creștine? Moartea românilor ortodocși ?
Și satrapul de Ilie Bolojan, pentru ce motiv s-a dus acolo?
Să îl mai huiduie românii încă o dată?
Ori să spurce momentul cu prezența sa? După ce i-a batjocorit pe călugări obligându-i să plătească asigurări de sănătate, a stat nemeritat pe rândul din față.
Bartolomeu, fățarnica de Maia Sandu, alcoolistul de Orban, Stănescu, Grindeanu de la PSD, Moșteanu, Țoiu, securistul de Coldea, teroristul de Arahat, toate curvetele și toți smenarii din PSD și PNL și toți retarzii soroșisti din USR care mai ieri urlau că nu vor catedrale, ei vor spitale. Și egalitate de gen și drepturi pentru poponari. Și fără religie în școală.
Și în ăst timp poporul prostit ținut afară, după garduri.”, scrie o altă susținătoare a suveraniștilor.

Luis Lazarus: USR nu striga că nu vrea catedrale?

Nici Luis Lazarus nu s-a lăsat și a adus și el aminte că cei de la putere nu aveau ce să caute la Catedrala Neamului.

„Nu era anormal ca oamenii care stăteau afară în stradă, adevărații credincioși să fie înauntru și politrucii care au distrus România să stea afară?, se întreba Luis Lazarus.

De la globaliști, a ieșit la rampă Andrei Caramitru

„Am văzut tocmai din zona de “ortodocși” de “tradiționaliști” de “patrioți” niște reacții efectiv animalice în ziua inaugurării Catedralei. Noi astalalti “globaliști” am fost toți foarte decenți și chiar ne-am bucurat mult. Ei au urlat absolut odios, suburban.
Să vedem reacțiile :
– Patriarhul Bartolomeu a fost înjurat la ca ușa cortului ca e păgân, fanariot și alte cuvinte odioase, doar pentru ca e împotriva nebunilor din Kremlin și a lui kiril (așa cum orice creștin ar trebui să fie). Cum să înjuri Patriarhul Ecumenic al Ortodoxiei ? Satanistilor
– Maia Sandu – înjurată groaznic ca ce caută aici, ca de ce a stat lângă bărbați trebuia nu știu să se ascundă în spate undeva. Huo ei. De ce? Păi pentru ca nu e cu rușii înțelegeți ? Putiniștilor
– Nicușor? Huo și lui și huo și da-i. Ca acolo trebuia domne să fie Cegeu Diliman în Catedrala. Băi calinopitecilor. Cegeu nu e nici ortodox nici creștin nu a fost niciodată – e sectant new age nu înțelegeți ? ND cu bune și rele e super credincios ortodox. Ticalosilor.
Și mai vine și un fost prim ministru care vroia să facă o mega moschee în București să își dea cu părerea să aibă opinii în timp ce se pozează cu Makaveli. Cat de jos ai putut cădea bre ce rușine …
Jalnic. Jeg total. Gunoi absolut asta sunt ăștia. Da – chiar ca sunteți pleava sunteți ce e mai rău în societatea astea.”, scrie Andrei Caramitru.
