Românii preferă tot mai mult magazinele de tip discount, în dauna celor clasice, și se orientează mai ales spre produsele marcă proprie, mai ieftine, pe fondul scumpirilor în lanț din ultima vreme.

Ce produse sunt mai ieftine

La magazinele de tip discount, coșul de cumpărături e, în general, cu circa 15% mai ieftin față de cel de la supermarketurile clasice.

De asemenea, produsele de marcă proprie sunt mai ieftine chiar și cu 20% față de celelalte.

Ce spun cumpărătorii

„Suntem căutători de oferte. ‘Vânători’, la vremurile care sunt. Mergem în mai multe magazine, comparăm prețurile”, spune o clientă, pentru

O pensionară explică și ea cum se descurcă cu banii: „Îmi fac calcule cu o săptămână-două înainte de pensie să vad ce îmi lipsește: oțetul, uleiul”.

„Câțiva bănuți puși în altă parte, pentru noi contează”, a afirmat o altă clientă, în timp ce se uita printre rafturi după reduceri.