Când scăpăm de frig și ploi. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Ana Maria
12 mai 2026, 08:58
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. ANM anunță schimbarea vremii. Cum va fi vremea în săptămâna 11 – 18 mai
  2. Ce schimbări aduce săptămâna 18 – 25 mai
  3. ANM anunță schimbarea vremii. Cum se încheie luna mai
  4. Cum începe luna iunie

ANM anunță schimbarea vremii. Administrația Națională de Meteorologie a publicat cea mai nouă estimare meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 11 mai – 8 iunie. Prima parte a perioadei vine cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite și episoade de ploi în mai multe regiuni, însă spre finalul lunii mai și începutul lui iunie vremea tinde să revină la normal.

ANM anunță schimbarea vremii. Cum va fi vremea în săptămâna 11 – 18 mai

Potrivit meteorologilor, temperaturile se vor menține ușor sub valorile specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, cu accent pe vestul și sud-vestul României, unde răcirea va fi mai pronunțată.

În ceea ce privește precipitațiile, vestul, nord-vestul și sudul țării vor avea parte de cantități de apă peste media normală. Excedent de ploi este estimat local și în regiunile centrale, precum și în zonele montane.

În schimb, nord-estul țării va traversa o perioadă mai uscată, cu precipitații sub nivelul obișnuit pentru această perioadă.

Ce schimbări aduce săptămâna 18 – 25 mai

În a doua parte a intervalului analizat, temperaturile vor reveni la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Regimul pluviometric va fi însă diferit în funcție de zonă. Jumătatea estică a României ar putea înregistra mai multe ploi decât în mod obișnuit, în timp ce vestul, nord-vestul și sud-vestul ar putea avea un deficit de precipitații.

ANM anunță schimbarea vremii. Cum se încheie luna mai

Pentru perioada 25 mai – 1 iunie, ANM estimează temperaturi apropiate de media climatologică, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în sud-vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi ușor sub normal în aceeași zonă, în timp ce restul teritoriului va avea condiții meteorologice apropiate de cele specifice finalului de mai.

Cum începe luna iunie

Prima săptămână din iunie aduce o vreme echilibrată din punct de vedere termic, cu temperaturi normale în întreaga țară. În nord-vest pot apărea cantități de precipitații mai reduse decât cele obișnuite, însă în restul regiunilor meteorologii nu estimează abateri importante de la normal.

