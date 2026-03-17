Ce este postul aspru și de ce este considerat cea mai severă formă de post

Postul aspru, numit și post uscat, este considerat cea mai strictă formă de post din tradiția creștin-ortodoxă. Acesta presupune o rânduială alimentară severă și o implicare spirituală profundă. Nu este vorba doar despre renunțarea la anumite alimente. Este o perioadă de curățare interioară, în care rugăciunea, smerenia și apropierea de devin prioritare.

În aceste zile, credincioșii evită complet mâncarea gătită, iar uneori chiar și uleiul, alegând o alimentație simplă și austeră. Postul aspru este ținut în momente importante din calendarul religios sau înaintea marilor sărbători, ca formă de pregătire sufletească. Pe lângă restricțiile alimentare, este încurajată o viață spirituală mai intensă. Aceasta include participarea la slujbe, rugăciune și fapte bune.

De asemenea, unii credincioși aleg să mănânce o singură dată pe zi, de obicei seara. Acest obicei este văzut ca un exercițiu de voință și disciplină spirituală.