B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rețetă de post ca la mănăstire: Preparatul preferat în Postul Paștelui. Cum se prepară

Rețetă de post ca la mănăstire: Preparatul preferat în Postul Paștelui. Cum se prepară

Ana Maria
03 mart. 2026, 11:43
Rețetă de post ca la mănăstire: Preparatul preferat în Postul Paștelui. Cum se prepară
Sursa foto: Captura video Youtube / @TRINITAS TV
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru tocănița de post
  2. Tocănița de post ca la mănăstire: Cum se prepară pas cu pas
  3. Care este secretul mănăstirilor pentru o tocăniță delicioasă?

Află cum să prepari tocănița de post ca la mănăstire, cu ingrediente simple și naturale, ideală pentru Postul Paștelui sau mesele vegetariene. Pentru românii care țin Postul Paștelui, preparatele sănătoase, consistente și pline de gust sunt adevărate vedete în bucătărie. Rețetele inspirate din bucătăria mănăstirească sunt apreciate nu doar pentru simplitatea lor, ci și pentru aromele autentice, naturale.

Această tocăniță de post combină arome deosebite și legume proaspete, respectând tradiția gătitului la foc mic, pentru o mâncare caldă, sănătoasă și gustoasă, ideală în post sau pentru întreaga familie. Tocănița de post ca la mănăstire este perfectă pentru cei care preferă mesele vegetariene, fiind ușor de pregătit, nutritivă și foarte savuroasă. Secretul constă în gătitul lent, care permite legumelor și condimentelor să-și elibereze întreaga savoare.

De ce ingrediente ai nevoie pentru tocănița de post

  • 3 cepe mari

  • 2 morcovi

  • 1 ardei gras roșu

  • 1 ardei gras verde

  • 400 g ciuperci champignon

  • 4 cartofi medii

  • 400 ml suc de roșii sau roșii pasate

  • 3 linguri ulei

  • 2 foi de dafin

  • 1 linguriță boia dulce

  • Sare și piper după gust

  • 1 legătură pătrunjel proaspăt

  • Opțional: cimbru uscat sau mărar

Tocănița de post ca la mănăstire: Cum se prepară pas cu pas

  1. Curăță ceapa, taie-o solzișori și pune-o la călit în ulei, la foc mic, până devine sticloasă.

  2. Curăță morcovii și taie-i rondele, iar ardeii cubulețe. Adaugă legumele peste ceapa călită și amestecă câteva minute pentru ca aromele să se elibereze.

  3. Adaugă ciupercile feliate și lasă să fiarbă până când scade apa lăsată de ele.

  4. Pune cuburile de cartofi, sucul de roșii, foile de dafin și condimentele.

  5. Adaugă apă cât să acopere ingredientele, acoperă tigaia cu capac și lasă să fiarbă 25–30 de minute, până când cartofii sunt fragezi.

  6. Presară pătrunjelul tocat și oprește focul. Tocănița se servește excelent cu pâine sau mămăligă.

Care este secretul mănăstirilor pentru o tocăniță delicioasă?

Măicuțele recomandă gătitul la foc mic și lent, pentru ca toate aromele să se îmbine natural, potrivit Click!.

Folosirea ingredientelor naturale, fără aditivi sau produse procesate, este esențială pentru gustul autentic.

Citește și...
Diagnostic șocant la 20 de ani. Cum s-a transformat o durere de stomac ignorată în cancer de colon stadiul 2
Eveniment
Diagnostic șocant la 20 de ani. Cum s-a transformat o durere de stomac ignorată în cancer de colon stadiul 2
Andreea Aniță, tânăra pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari, a murit. Ce se va întâmpla cu banii strânși în numele ei
Eveniment
Andreea Aniță, tânăra pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari, a murit. Ce se va întâmpla cu banii strânși în numele ei
Dacă e marți, e Călin Georgescu la Poliție. Și a decis: nu vrea alegeri anticipate, vrea turul doi înapoi. (VIDEO)
Eveniment
Dacă e marți, e Călin Georgescu la Poliție. Și a decis: nu vrea alegeri anticipate, vrea turul doi înapoi. (VIDEO)
Dragostea pentru animale, transformată într-o afacere. Cât a câștigat un tânăr din Shanghai hrănind pisici
Eveniment
Dragostea pentru animale, transformată într-o afacere. Cât a câștigat un tânăr din Shanghai hrănind pisici
Exercițiul de alarmare, „Miercurea sirenelor”, a fost amânat. Departamentul pentru Situații de Urgență nu vrea să sperie populația. Însă, România are o problemă majoră.
Eveniment
Exercițiul de alarmare, „Miercurea sirenelor”, a fost amânat. Departamentul pentru Situații de Urgență nu vrea să sperie populația. Însă, România are o problemă majoră.
Gradul de alertă a crescut la Baza Deveselu. Ce spun localnicii despre un atac al Iranului (VIDEO EXCLUSIV)
Eveniment
Gradul de alertă a crescut la Baza Deveselu. Ce spun localnicii despre un atac al Iranului (VIDEO EXCLUSIV)
Îngrijorări privind elevii blocați în Dubai. Tatăl unuia dintre ei: „Nici nu avem ce face, dacă ne credeți”
Eveniment
Îngrijorări privind elevii blocați în Dubai. Tatăl unuia dintre ei: „Nici nu avem ce face, dacă ne credeți”
Apar noi informații: Alți peste 30 de elevi și profesori din județul Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. În ce zone se află
Eveniment
Apar noi informații: Alți peste 30 de elevi și profesori din județul Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. În ce zone se află
Explozie urmată de incendiu în Sectorul 6. O persoană și câinele acesteia au murit
Eveniment
Explozie urmată de incendiu în Sectorul 6. O persoană și câinele acesteia au murit
Mesajul elevilor blocați în Dubai: „Excursia a fost peste așteptările noastre”
Eveniment
Mesajul elevilor blocați în Dubai: „Excursia a fost peste așteptările noastre”
Ultima oră
12:36 - Diagnostic șocant la 20 de ani. Cum s-a transformat o durere de stomac ignorată în cancer de colon stadiul 2
12:28 - Andreea Aniță, tânăra pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari, a murit. Ce se va întâmpla cu banii strânși în numele ei
12:19 - Dacă e marți, e Călin Georgescu la Poliție. Și a decis: nu vrea alegeri anticipate, vrea turul doi înapoi. (VIDEO)
12:02 - Un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. Lia Olguța Vasilescu: „Aşa cum face domnia sa, nu prea a înţeles ce vrem”. Ce avertisment a lansat
12:00 - Trump, ironizat de o celebritate americană: „Nu-mi vine să cred că bombele noastre sunt acum mai inteligente decât președintele nostru” (VIDEO)
11:42 - Dragostea pentru animale, transformată într-o afacere. Cât a câștigat un tânăr din Shanghai hrănind pisici
11:40 - Exercițiul de alarmare, „Miercurea sirenelor”, a fost amânat. Departamentul pentru Situații de Urgență nu vrea să sperie populația. Însă, România are o problemă majoră.
11:22 - Anamaria Prodan: „Bombele sunt doar invenții pentru românașii care vor să fie vedete în satul lor. Acești ‘supraviețuitori ai războiului din Dubai’ trebuie doar să se bucure că au stat gratis câteva zile prin Emirate”
11:16 - Gradul de alertă a crescut la Baza Deveselu. Ce spun localnicii despre un atac al Iranului (VIDEO EXCLUSIV)
11:06 - Surpriză! Magicianul Robert Tudor merge la Survivor 2026? Pe cine a făcut praf: „Victimizare exagerată”