Află cum să prepari tocănița de post ca la mănăstire, cu ingrediente simple și naturale, ideală pentru Postul Paștelui sau mesele vegetariene. Pentru românii care țin Postul Paștelui, preparatele sănătoase, consistente și pline de gust sunt adevărate vedete în bucătărie. Rețetele inspirate din bucătăria mănăstirească sunt apreciate nu doar pentru simplitatea lor, ci și pentru aromele autentice, naturale.

Această tocăniță de post combină arome deosebite și legume proaspete, respectând tradiția gătitului la foc mic, pentru o mâncare caldă, sănătoasă și gustoasă, ideală în post sau pentru întreaga familie. Tocănița de post ca la mănăstire este perfectă pentru cei care preferă mesele , fiind ușor de pregătit, nutritivă și foarte savuroasă. Secretul constă în gătitul lent, care permite legumelor și condimentelor să-și elibereze întreaga savoare.

De ce ingrediente ai nevoie pentru tocănița de post

3 cepe mari

2 morcovi

1 ardei gras roșu

1 ardei gras verde

400 g ciuperci champignon

4 cartofi medii

400 ml suc de roșii sau roșii pasate

3 linguri ulei

2 foi de dafin

1 linguriță boia dulce

Sare și piper după gust

1 legătură pătrunjel proaspăt

Opțional: cimbru uscat sau mărar

Tocănița de post ca la mănăstire: Cum se prepară pas cu pas

Curăță ceapa, taie-o solzișori și pune-o la călit în ulei, la foc mic, până devine sticloasă. Curăță morcovii și taie-i rondele, iar ardeii cubulețe. Adaugă legumele peste ceapa călită și amestecă câteva minute pentru ca aromele să se elibereze. Adaugă ciupercile feliate și lasă să fiarbă până când scade apa lăsată de ele. Pune cuburile de cartofi, sucul de roșii, foile de dafin și condimentele. Adaugă apă cât să acopere ingredientele, acoperă tigaia cu capac și lasă să fiarbă 25–30 de minute, până când cartofii sunt fragezi. Presară pătrunjelul tocat și oprește focul. Tocănița se servește excelent cu pâine sau mămăligă.

Care este secretul mănăstirilor pentru o tocăniță delicioasă?

Măicuțele recomandă gătitul la foc mic și lent, pentru ca toate aromele să se îmbine natural, potrivit .

Folosirea ingredientelor naturale, fără aditivi sau produse procesate, este esențială pentru gustul autentic.